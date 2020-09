Pääkirjoitus: Trumpin ja Bidenin kiihkeä vaalitaisto koskee Suomeakin – kohta voidaan kysyä, missä joukossa Suomi seisoo turvallisuuspolitiikassaan

Yhdysvaltain presidentinvaaleja on syytä Suomessakin seurata silmä kovana.

Joe Biden (oik.) johtaa Donald Trumpia mielipidemittauksissa, mutta peli on kaikkea muuta kuin selvä.­

Jos se koronakriisin keskellä onnistuu, maailman ehdoton talouden ja kansainvälisen politiikan suurvalta Yhdysvallat valitsee marraskuussa presidentin. Donald Trumpin nelivuotinen kausi ei todellakaan ole jättänyt ketään kylmäksi; vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt.

Joskus tuntuu, että Yhdysvaltain politiikan seuraaminen on tosi-tv:tä, jossa katsoja saa päättää, mikä on totta ja mikä ei tai kuka on tosissaan ja kuka ei.

Demokraattien Joe Bidenin ja republikaanien Trumpin vaalitaistelu tulee olemaan kamppailu, jossa loka lentää – puolin ja toisin. Trump on mielipidemittauksissa ex-varapresidentti Bidenia jäljessä, mutta se ei oikeastaan varsinaisen vaalin kannalta vielä kerro mitään.

Peli ratkaistaan tasaväkisissä vaa’ankieliosavaltioissa, ja siellä voi tapahtua mitä tahansa.

Tuoreessa mielipidekyselyssä kysyttiin suomalaisten mielipidettä Yhdysvaltain vaaliasetelmista (HS 13.9.).

Kantar TNS:n kyselyssä kolme suomalaista neljästä toivoi Joe Bidenin voittoa. Trump sai eniten kannatusta perussuomalaisista: 43 prosenttia perussuomalaista toivoo Trumpin tulevan valituksi. Tosin 35 prosenttia perussuomalaisistakin kannattaa Bidenia.

Äkkiseltään voisi ajatella, että miksi Suomessa kysellään Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Eikö aiheita ole lähempänäkin?Tarkemmin ajateltuna Yhdysvaltain vaalituloksella on paljonkin merkitystä Suomelle ja suomalaisille, ja siksi on hyvä, että vaaliasetelmia seurataan täälläkin.

Trump on välillä mätkinyt eurooppalaisia Nato-liittolaisiaan olan takaa ja uhkaillut muun muassa amerikkalaisjoukkojen vähentämisellä Euroopan tukikohdista.

Samalla Venäjän vaikutusvalta on kasvanut, ja turvallisuuspoliittinen tilanne Itämeren ympäristössä on kiristynyt. EU:n itärajalla oleva Suomi on taitavasti pystynyt luovimaan turvallisuuspolitiikassaan vaalimalla suhteita moneen suuntaan.

Venäjän kanssa Suomi pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä, vaikka onkin EU:n mukana Venäjän vastaisissa pakotteissa. Turvallisuuspolitiikassaan itsenäiseen puolustukseen tukeutuva Suomi pysyttelee lähellä Natoa olemalla sotilasjärjestön kumppani, lisäksi Suomi haluaa olla mukana niissä pöydissä, jossa mietitään EU:n puolustusyhteistyön syventämistä.

Suomen taktiikka on onnistunut – toistaiseksi.

Maailmanpolitiikassa tilanne ei ole kuitenkaan menossa rauhallisempaan suuntaan, valitettavasti. Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän intressit ovat törmäyskurssilla, ja Suomen kannalta on oleellista, millaisen johtajan Yhdysvallat saa marraskuun vaaleissa, ja mikä on tulevan presidentin ulkopoliittinen linja.

Suurvaltojen välinen nokittelu on nyt niin rajua, että johti Yhdysvaltoja kumpi tahansa, Biden tai Trump, mitään suurta käännettä parempaan tuskin on odotettavissa. Jos suurvaltasuhteet jatkavat kärjistymistään, Suomen kolmen tason taktiikalta voi kadota pohja.

Suomeltakin voidaan kohta kysyä, missä joukossa maa loppujen lopuksi seisoo.