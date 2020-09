Pääkirjoitus: Poliitikot välttelevät ydinkysymystä – elvytysrahasto voi muuttaa EU:ta pysyvästi

Elvytysrahasto voi merkitä isoa askelta EU:n rakenteelliseen muutokseen, jota on aikanaan paljon helpompi jatkaa yhä uusien kriisien varjolla kuin milloinkaan purkaa.

EU:n elvytysrahaston miljardit ovat tärkeitä, mutta ne ovat sivuseikka sen rinnalla, miten tämä historiallinen järjestely muuttaisi EU:n luonnetta.

Toistaiseksi keskustelu on pääosin takertunut elvytysrahaston rahasummiin ja kysymykseen, paljonko Suomi saa tai maksaa.

Näin kävi torstaina eduskunnassa, kun pääministeri Sanna Marin (sd) esitti ilmoituksensa elvytysrahastosta ja eduskunta kävi aiheesta parituntisen mutta pääosin sivuraiteita poukkoilleen keskustelun.

Huomiota kiinnittyi enemmän Suomen ensi budjettikaudeksi saamiin maataloustukiin kuin tapaan, jolla elvytysrahasto muuttaa EU:n perusluonnetta.

Elvytysrahaston sopimustekninen ja oikeudellinen rakenne on niin monimutkainen, että hanketta puidessa on helpompi mennä yksityiskohdista sekaisin kuin muodostaa selkeä kokonaiskuva.

Elvytyspaketin kokonaisuudesta on olennaista hahmottaa ainakin kolme periaatteellisesti tärkeää muutosta EU:n toiminnassa.

Ensimmäinen on EU:n budjetin välityksellä maasta toiseen ohjattavien tulonsiirtojen kasvattaminen. Toinen on EU:n budjetin rahoittaminen velaksi. Kolmas on näistä yhdessä seuraava budjettivallan siirtymä jäsenmailta EU:n toimielimille.

Tulonsiirtojen kasvattamista voi kannattaa tai vastustaa, mutta koronakriisi on teennäinen peruste järjestelyssä, jossa varoja jaetaan pääosin jäsenmaiden aiemman talouskunnon eikä koronan vaikutusten perusteella – ja pääosin muihin tarkoituksiin kuin koronan vaikutuksiin.

Myös EU:n velkarahoitusta voi puoltaa tai torjua, mutta silti on pidettävä mielessä EU:n perussopimuksiin kirjattu kielto: EU ei saisi rahoittaa budjettiaan velaksi.

Samoin budjettivallan siirtymää voi kaivata tai kavahtaa, mutta siitäkin olisi syytä keskustella ennen kuin niin vain käy.

Virallisesti elvytysrahasto on EU:lle välttämätön ja Suomellekin edullinen mutta kertaluontoinen, määräaikainen ja vastuiltaan rajattu hätätoimi.

Kyse on kuitenkin sen luontoisista EU:n muutoksista, että edes EU:n vannoutuneella kannattajalla ei ole varaa hyväuskoisuuteen.

Elvytysrahastoa olisi liian naivia hyväksyä – ja liian viekasta markkinoida – siinä uskossa, että perussopimuksia koetteleva ja vuoteen 2058 asti ulottuva järjestely olisi tilapäinen poikkeus. Tai että Suomen vastuut edes voisivat olla tarkkarajaisia.

Todennäköisemmin vireillä on iso askel EU:n rakenteelliseen muutokseen, jota on aikanaan paljon helpompi jatkaa yhä uusien kriisien varjolla kuin milloinkaan purkaa.

Tällaista askelta on parempi varoa kuin katua, sillä perääntyminen on vielä vaikeampaa kuin empiminen. Siksi nyt on puhuttava EU:n rakenteesta ja periaatteista eikä vain lähivuosien rahasummista.