Pääkirjoitus: On vanhempien vastuulla, ettei lapsen paino nouse liikaa

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava. Tämä kehitys on saatava pysähtymään.

Keskiviikkona saatiin uutta tietoa lasten terveydestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi uuden tilaston, jonka mukaan joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava.

2–16-vuotiaista pojista lihavia oli kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Ylipaino ja lihavuus olivat pojilla yleisempiä kuin tytöillä kaikissa ikäryhmissä.

Luvut ovat tavattoman suuria. Jotenkin tämä kehitys pitäisi saada poikki.

Kehittämispäällikkö Päivi Mäki sanoo THL:n tilastosta kertovassa tiedotteessa, että ylipainoon vaikuttaa eniten se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi. Tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja liikkuminen on vähentynyt.

Lihavuus on myös yhteydessä lasten ja nuorten psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Mäen mukaan huolestuttavaa on, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu hyvin usein aikuisikään.

Vanhempien vastuu on ratkaiseva, kun puhutaan lasten syömisestä – vanhemmat päättävät, mitä lapsi syö. Näin asian voi ajatella olevan, kunnes lapset tulevat teini-ikään. Toki lapsilla on omia suosikkiruokia ja makuja, mutta pienten lasten kanssa vanhemmilla on hyvin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa.

Jos lapsi on ylipainoinen, yleensä kasvuiässä olevaa lasta ei laihduteta. Sen sijaan lapsen ruokailutottumuksia muutetaan niin, että kaloreiden saanti ruoasta ja juomasta vähenee. Lapselle ei myöskään pidä puhua painosta syyllistävästi, sillä se saattaa jättää häneen elinikäisiä jälkiä. Järkevämpää on puhua lapselle ruoan terveellisyydestä ja ohjata häntä siten. Toki aina lapsen ikä huomioiden.

Tärkeää on, että koko perhe syö samaa ruokaa. On tuhoon tuomittua, jos aikuiset jatkavat perheen aikaisemmalla, ei niin terveellisellä ruokavaliolla, ja vain lapsen ruokatottumuksia yritetään muuttaa.

Vanhemmat tekevät lapselleen suuren palveluksen, jos he pitävät huolta, että lapsi saa terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, joka pitää lapsen normaalipainoisena. Sillä on kiistaton terveysvaikutus. Se antaa hyvän pohjan aikuisiän syömiselle. Ja pidemmän päälle se suojaa koko yhteiskuntaa, kun ylipainosta johtuvat sairaudet pysyvät kurissa.