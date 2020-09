Pääkirjoitus: Saksan rehentely ei pelota Putinin Venäjää – EU on pakotetoimissaan loppujen lopuksi vetelä paperitiikeri

EU:n mahdolliset pakotetoimet Venäjää vastaan uhkaavat jäädä torsoiksi – jälleen kerran.

Venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys kiristää EU:n ja Venäjän suhteita.

Navalnyita hoidetaan saksalaisessa sairaalassa, ja Saksa on viime päivinä vaatinut Venäjältä aukotonta ja perusteellista selvitystä tapahtumista. Liittokansleri Angela Merkel on väläyttänyt uusia pakotteita Venäjälle, jos tietoja ei ala Moskovasta tippua.

Venäjä taas pitää myrkytysväitteitä absurdeina. Venäjän propagandassa koko myrkytysjupakka laitetaan Yhdysvaltain piikkiin. Tehokas propagandakoneisto väittää, että presidentti Donald Trumpin Yhdysvallat masinoi taustalla kampanjaa, jossa lyödään kiilaa Saksan ja Venäjän välisiin kauppasuhteisiin. Se, että Yhdysvallat käyttäisi Navalnyin myrkyttämistä keinona edistää omia intressejään on asia, jota tv:ssä esitetyn mainion ranskalaisen vakoojasarjan Le Bureaun käsikirjoittajakaan ei olisi keksinyt.

Navalnyin myrkytysjupakka on ensimmäisen kerran nostanut tarkasteluun myös Nord Stream 2 -kaasuputken, joka kulkee Venäjältä Itämeren pohjaa pitkin Saksaan.

Putkea rakennetaan parhaillaan.

Matkaa on enää jäljellä noin 100 kilometriä.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja. Myös suomalaisyhtiö Fortumilla on osuus putkihankkeessa. Se omistaa enemmistön saksalaisesta Uniperista, joka rahoittaa putken rakentamista. Suomen valtiojohto on laittanut pään pensaaseen väittämällä aina, että putki on vain ympäristökysymys. Kun Merkel ja muutamat muut saksalaiset poliitikot ovat jo valmiita käyttämään putkea pakotearsenaalissaan Venäjää vastaan, putki ei todellakaan ole enää pelkkä ympäristökysymys.

Saksa tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän kaasua luopuessaan ydinvoimasta ja kivihiilestä. Se, että Nord Streamin 2:sta ei oteta käyttöön tai sen rakentaminen keskeytetään, ei sinänsä vielä muuta olemassa olevaa tilannetta Saksan ja Venäjän välisessä energiakaupassa. Kyse on symboliikasta. Kaasua tulee edelleen muita putkia pitkin, ja niiden sulkemisesta ei ole ollut puhetta. Nyt vallitsee eräänlainen kauhun tasapaino.

Saksa tarvitsee venäläiskaasua, ja Venäjä tarvitsee saksalaisten rahat.

Navalnyin myrkytysasian käsittely paljastaa ikävällä tavalla EU:n hampaattomuuden, jälleen kerran.

EU on paperitiikeri, joka ei voi mennä pakotteissaan kovin pitkälle, ja se antaa tilaa presidentti Vladimir Putinin johtamalle Venäjälle levittää valtaverkostoaan sekä – pönkittää omaa valtaansa. Lisäksi EU ei ole kovin yhtenäinen suhteessaan Venäjään, ja tämäkin tiedetään Kremlissä. Venäjään kohdistuvissa pakotteissa tarvittaisiin uusia, paremmin kohdentuvia toimia.

Niitä ei ole helppo löytää.

Kovista puheista huolimatta Eurooppa jää toistuvasti Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain jalkoihin kansainvälisen politiikan nahinoissa. Navalnyin tapauksen lisäksi EU:ssa seurataan henkeä pidätellen, mitä Venäjä tekee Valko-Venäjän suhteen. Syytä onkin. EU:n ”vastatoimet” eivät Kremliä näytä juuri pelottavan.