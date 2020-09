Pääkirjoitus: Keskustan uusi alku on vielä kaukana – Saarikolla riittää sarkaa puolueen haavojen parantamisessa ja hallituksessa

Keskustan tuore puheenjohtaja Annika Saarikko joutuu välittömästi kovan paikan eteen. Saarikon on pakko saada keskusta yhtenäiseksi tilanteessa, jossa hänen epäillään antavan periksi vihervasemmistolle hallituksessa.

Keskustan lauantaina päättynyt puoluekokous jää historiaan yhtenä puolueen oudoimmista – ja ankeimmista. Syy ei ole pelkkä koronavirus ja sen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt. Normaalisti keskustan puoluekokous on hankalinakin aikoina ollut mieltä nostattava kokemus, jonka jälkeen kenttäväki on jaksanut puurtaa politiikkaa paitsi valtakunnan- myös piiri- ja kunnallistasolla.

Nyt keskustan puoluekokouksesta jäi kauttaaltaan ankea fiilis. Ei ole kaukaa haettua todeta, että puoluekokouksesta tai hajautetuista piirikokouksista poistui entistä apeampi keskustaväki kuin sinne tuli.

Puheenjohtajavaihdos ja tapa, jolla se tehtiin, jätti monelle pahan maun suuhun, jopa uuden puheenjohtajan Annika Saarikon (kesk) kannattajille. Syrjäytetyn Katri Kulmunin (kesk) tukijat kokivat puolestaan, että heitä on kohdeltu väärin. Kun Saarikon linjapuhekin jäi pitämättä, ristiriidat jäivät elämään omaa elämäänsä. Saarikon mukaan hänen ovensa on Kulmunille aina auki ja hän aikoo keskustella Kulmunin kanssa sitten, kun se Kulmunille sopii. Saarikon olisi ainakin kannattanut yrittää lakaista keskustan porstuaa puhtaaksi saman tien. Linjapuhe olisi ollut oikea paikka. Jokainen menetty päivä sitä odotellessa on Saarikolle itselleen haitaksi.

Mutta karu arki koittaa keskustalle ja Saarikolle saman tien. Viikon kuluttua alkaa budjettiriihi, jossa keskusta joutuu näyttämään ainakin omilleen, onko se lammas vai leijonan sukua. Vihervasemmistolaisessa hallituksessa keskusta kantaa yksin niin sanottua porvarillisen puolen taakkaa. Ja se ei ole vähän se, kun ottaa huomioon, että eduskunnassa on 123 edustajan porvarienemmistö. Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) ovat ilmoittaneet jo etukäteen, ettei puolue lähde Sanna Marinin (sd) hallituksesta mihinkään. Tuollainen ennakkoilmoitus sopii hyvin muille hallituspuolueille, sillä keskusta on ilmoittanut nyt etukäteen venyvänsä kuin vieteri loputtomiin. Onko se järin viisasta, sitä sopii kysyä.

Mutta viikon kuluttua katsotaan, onko keskusta lupaamansa tiukan talous-, työllisyys- ja vientiteollisuuspolitiikan takuupuolue vai muiden vietävissä.

Annika Saarikko on keskustan neljäs naispuheenjohtaja. Niin ikään puoluekokouksensa pitäneellä kokoomuksella naispuheenjohtajaa ei ole ollut ainoatakaan. Mutta naispuheenjohtajien ura-ajan odote keskustassa ei ole lupaava. Pisimpään, pari vuotta, puheenjohtajana ehti istua Mari Kiviniemi (kesk). Anneli Jäätteenmäellä (kesk.) ja Katri Kulmunilla kausi jäi vuoden mittaiseksi. Huhtikuussa on kuntavaalit. Viimeksi tuli 17,5 prosentin kannatus. Katsotaan kestääkö Saarikko edeltäjäänsä pitempään, vai onko keskusta vuoden sisään taas ylimääräisessä puoluekokouksessa johtoa vaihtamassa? Onko kyseessä keskustan uusi normaali?