Pääkirjoitus: Keskusta on historiallisessa tienhaarassa – soivatko puolueelle poliittiset kuolinkellot?

Keskusta valitsee lauantaina uuden puheenjohtajan puolueen oudoimmassa puoluekokouksessa, eikä pelkästään koronan takia oudoimmassa. Keskusta on poliittisessa tienhaarassa ja kyse on siitä, soivatko sille jo lopun ajan kellot.

Kannatuskadosta kärsivä hallituspuolue keskusta valitsee itselleen lauantaina puheenjohtajan, luultavasti kokonaan uuden tai istuvan uudelleen. Siis jos etätekniikka toimii.

Puoluekokous on taatusti keskustan yli satavuotisen historian oudoin. Ei pelkästään koronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyiden takia, vaan muutenkin. Sanalla sanoen, tai kolmella:

Keskusta on sekaisin. Hukassa.

Keskusta ei oikein tiedä, missä sen pitäisi olla. Kun vuorotellen on kallisteltu opportunistisesti milloin vasemmalle, milloin oikealle, keskusta on samalla hukannut myös keskustan eli itsensä. Monissa vaaleissa ykköspaikkoja kahminut keskusta on tippunut puolueiden pistepörssissä viidenneksi. Kannatus on pysynyt nippa nappa yli kymmenen prosentin tasolla, ja puoluesatraapit ovat odottaneet naama kalpeana, milloin tuo maaginen raja alitetaan.

Sieltä on sitten todella vaikeaa nousta. Uskottavuus romahtaa.

– Kepulleko kellot soivat? muotoili yksi puolueveteraani keskustan tilanteen Ernest Hemingwayn romaania mukaillen.

Keskustan sisällä on, kuten puolueissa yleensäkin, menossa jatkuva valtataistelu. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) ilmoitti vuosi sitten, ettei haikaile keskustan johtoon ja tukee istuvaa puheenjohtajaa Katri Kulmunia (kesk). Kunnes kesällä mieli muuttui. Yllätyksenä sitä ei voinut enää pitää. Ainoa yllätys olisi, ettei puolue-eliitin suosikkia Saarikkoa valittaisi, joskin toisen äänestyskierroksen se todennäköisesti vaatii.

Kuten moneen kertaan on todettu, keskusta aikoo vaihtaa puheenjohtajansa ensimmäistä kertaa koko historiansa aikana ilman, että puheenjohtaja on saanut kokeilla siipiään yksissäkään vaaleissa. Vaihto tapahtuu gallupien perusteella.

Keskustan konkaripoliitikot katsovat puolueensa nykytilannetta kauhuissaan. Jotkut pelkäävät taustakeskusteluissa aidosti puolueen kuolemaa, ainakin näivettymistä ja jakautumista. Toiset puhuvat siitä jo avoimesti, kuten muun muassa viime vuonna ministerin arvonimen saanut Sirkka-Liisa Anttila (kesk).

” Puoluekokous on taatusti keskustan yli satavuotisen historian oudoin.

Edessä on huhtikuun kunnallisvaalit. Niihin puolue lähtee joka tapauksessa poliittisena raajarikkona, puhuttiin juhlapuheissa mitä tahansa.

Hajautettu puoluekokous jättää taatusti paljon hampaankoloon. Moni ihmettelee, mistä puoluekokoukseen yhtäkkiä on ilmaantunut yli 2 400 virallista kokousedustajaa. Nyt nettiäänestystä vastustaneelle keskustalle kelpaa sekin, että korona-aikana puheenjohtajaa voi Kainuussa äänestää jopa tekstiviestillä. Puolueen säännöt ja yhdistyslaki luetaan tasa-arvon nimissä jälkipeleissä vielä hiirenkorville.

Eniten keskustan kenttää puhuttaa, onko puolue ajautunut vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolueeksi. Sitä saa mitä tilaa. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) muistellaan ennen Anneli Jäätteenmäen (kesk) pääministeriaikoja ajatelleen, että keskustan on voitava olla valmis hallitukseen kolmannelta, neljänneltä tai jopa viidenneltä sijalta. Tuolloin Vanhanen pohti myös, että keskustan on mahdollisesti tuettava Paavo Lipposen (sd) pääministeriyttä.

Nyt Saarikko takaa, että Vanhanen saa jatkaa hommissaan. Ja kepu jatkaa hallituksessa – Sdp:tä tukien.

Yhteistyökuvioiden kannalta onkin mielenkiintoista, että keskusta pitää kohtalokkaan puoluekokouksensa juuri Oulussa, jossa kaupungintalon vieressä on Otto Karhin puisto.

Otto Karhi (1876–1966) oli nimittäin Maalaisliiton (silloinen Suomen Maalaisväestön liitto) ensimmäinen puheenjohtaja 1906–1908 ja puolueen Oulun vaalipiirin kansanedustaja 1906–08.

Sitten hän loikkasi Sdp:hen.