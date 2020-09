Pääkirjoitus: Dyynit liikkuvat uuteen suuntaan Lähi-idässä – valtakamppailua käydään Persianlahdelta Välimerelle saakka

Israelin ja Arabiemiirikuntien liiton sopimuksen taustalla on monimutkainen kuvio liittosuhteita ja eturistiriitoja: konfliktin vaara EU:n lähialueilla on ilmeinen.

Israelin kansallisen lentoyhtiön El Alin matkustajakone teki maanantaina historiallisen lennon Saudi-Arabian ilmatilan kautta Abu Dhabiin. Israel ja Arabiemiirikuntien liitto allekirjoittavat Washingtonissa ensi viikolla sopimuksen maiden välisten suhteiden normalisoinnista. Sopimusta valmistelemaan matkannutta israelilaista valtuuskuntaa saattoi Persianlahdelle välittäjänä toiminut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin erityisneuvonantaja ja vävy Jared Kushner.

Sopimus on ulkopoliittinen voitto Trumpin hallinnolle. Arabiemiraatit on Jordanian ja Egyptin jälkeen vasta kolmas arabivaltio, joka solmii normaalit diplomaattisuhteet Israeliin. Tähän saakka useimmat arabimaat ovat pitäneet edellytyksenä suhteiden normalisoinnille sitä, että Israel sopii ensin rauhasta palestiinalaishallinnon kanssa. Ei ole ihme, että palestiinalaiset tuntevat olevansa sovintohankkeen suuria häviäjiä. Myönnytyksenä palestiinalaisille Israel suostui ”jäädyttämään” aikeensa tehdä alueliitoksia Länsirannalla, mutta epäselväksi jäi, kuinka kauan jäädytys on voimassa.

Vaikka Israelin, Arabiemiraattien ja Yhdysvaltain diili jättää avoimia kysymyksiä, on mahdollista, että hiekkadyynit lähtevät siirtymään uuteen suuntaan Lähi-idässä ja Persianlahdella. Yhdysvallat toivoo, että emiirikuntien lisäksi myös muita arabivaltioita tulee mukaan neuvotteluihin Israelin kanssa.

Taustalla on monimutkainen kuvio liittosuhteita ja eturistiriitoja, ystävyyttä ja vihaa. Israelin uskotaan jo jonkin aikaa tehneen tiedusteluyhteistyötä Arabiemiraattien kanssa yhteistä vihollista, Irania, vastaan. Teheranin valtapyrkimyksiä vastustavat myös alueen toinen suurvalta Saudi-Arabia sekä sotilasjohtoinen Egypti, takanaan Yhdysvaltain voima. Iran puolestaan on verkostoitunut Qatarin, Syyrian, Libanonin vahvan Hizbollah-järjestön ja Turkin kanssa. Tämän allianssin taustalla häärii Venäjä.

” Välimerellä palo voi leimahtaa liekkeihin sekä öljy- ja kaasukentillä että Libyassa, jonka sisällissodassa Turkki ja Egypti tukevat eri leirejä.

Isossa kuviossa näiden kahden löyhän blokin valtakamppailun laineet lyövät Persianlahdelta aina Libyaan saakka. Sotilaallisen konfliktin vaara on ilmeinen. Iran pitää Israelin suhteita Persianlahdelle uhkana. Välimerellä palo voi leimahtaa liekkeihin sekä öljy- ja kaasukentillä että Libyassa,jonka sodassa Turkki tukee eri leiriä kuin Egypti ja Arabiemiraatit.

Itäisen Välimeren maiden kiistat koskettavat suoraan Euroopan unionia. Turkki etsii siellä öljyä ja kaasua kiistellyltä alueelta, jota Kreikka ja Kypros pitävät osana talousaluettaan. Valitettavasti EU-maat eivät ole tässäkään kiistassa yksimielisiä.

Ainoa tapa sovitella kiistoja on neuvotteleminen, rohkea diplomatia, joka ulottuu vihanpidon ylitse. Se auttoi Egyptin ja Jordanian aikanaan rauhaan ja nyt Arabiemiirikunnat diplomaattisuhteisiin juutalaisvaltion kanssa. Ei ole EU:lle kunniaksi, jos unionin sisäiset erimielisyydet estävät yhteiset päättäväiset toimet oman takapihan pitämiseksi rauhallisena.