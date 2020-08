Pääkirjoitus: Elinkeinoelämän ja hallituksen keskusteluyhteyden on parannuttava

Julkista syyttelyä ja sanasotaa on jo kuultu riittävästi. Nyt pitäisi päästä eteenpäin.

Suomessa on viime viikon aikana syytelty toisia ja riidelty elinkeinopolitiikasta riittävästi. On rajua huomata, miten julkinen keskustelu jumittuu sanasodaksi, eikä kierteestä tunnuta pääsevän irti. Nyt olisi totisesti sen aika.

Koronan lisäksi lähtölaukauksen antoivat viime viikon suuret irtisanomiset. Niistä erityisesti Finnairin ja UPM:n tapaukset kohahduttivat. Kansanedustajilla ja eri etujärjestöjen edustajilla riitti näkemyksiä siitä, kenen syytä irtisanomiset ovat. Maa oli täynnä lentoliikenteen ja metsäteollisuuden erityisosaajia.

Aivan uusille kierroksille meno äityi sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa ihmettelevänsä, miksi UPM:n piti sulkea kannattava tehdas juuri nyt. Marin muistutti, että elämme sotien jälkeisen ajan pahinta kriisiä ja ihmisten on vaikea työllistyä.

Pääministerin puhe kirvoitti valtavasti vastakommentteja. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi kuunnelleensa Marinin esittämää kritiikkiä hämmentyneenä (HS 29.8.). Häkämiehen mielestä puheessa oli syyttelymentaliteetti, kun ”pitäisi rakentaa yhteistyötä”.

Toivottavasti kinastelu puolin toisin loppuu. Tämä maa ei nouse koronakriisistä sillä, että jumiudutaan keskustelemaan, kuka ketäkin syytti ja millä perusteilla. Sitä kehää kierrettiin jo riittävän monta päivää.

Niin hallituspuolueiden, opposition kuin työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen olisi syytä keskittyä miettimään, millä tavalla työllisyyttä saadaan parhaiten kasvatettua. Nyt alkaneet suuret irtisanomiset näyttävät, että syksystä voi tulla raju. Vientiteollisuuden tilauskirjat tyhjenevät, eivätkä kaikki yhtiöt pysty enää pitämään kiinni työntekijöistään. Vaikutus kertautuu alihankkijoihin.

Osapuolilta tuntuu unohtuneen, että jokainen hoitaa omaa tonttiaan parhaan näkemyksensä mukaan. On absurdia väittää, että yritys irtisanoo kiusaksi maan hallitukselle. Yritysjohtajien tehtävänä on toimia niin kuin ajattelevat olevan yritykselle ja sen omistajille parasta. Pääministeri taas luotsaa maata niin kuin ajattelee olevan maalle parasta.

Keskusteluyhteyden eri osapuolten kesken on oltava kunnossa. Se on näinä aikoina kriittisen tärkeää. Valtioneuvosto kertoi maanantaina, että pääministeri tapaa Metsäteollisuuden johtoa keskiviikkona.

Kun koronakriisiä ratkotaan, hallituksen ja elinkeinoelämän keskusteluyhteyden pitää toimia hyvin. Nyt on hetkittäin näyttänyt, että yhteyttä ei olisi ollenkaan. Yksi asia on varma: syyttelyllä asia ei ratkea. Ei, vaikka arvot ja ideologia olisivat miten erilaisia. Puolin ja toisin – toimiva keskusteluyhteys on rakennettava viimeistään nyt.