Pääkirjoitus: Rokote kääntäisi talouden nousuun – mutta Suomella ei ole varaa jäädä odottelemaan sen tuloa

Toimiin yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi olisi ryhdyttävä nopeasti, sillä koronapandemian tukahduttaminen on vasta pitkän tien päässä.

Yhteistoimintaneuvottelujen, lomautusten ja irtisanomisten synkkä syksy on alkanut. Työpaikkojen katoaminen Finnairilta ja Swissportilta sekä UPM:n Kaipolan-tehtaan sulkeminen ovat tuoreimmat huonot uutiset Suomen taloudelle. Jatkoa todennäköisesti seuraa, ja suurten yritysten vaikeudet valuvat aina alaspäin pk-sektorille alihankintaketjujen kautta.

Ei ole ihme, että kuluttajien luottamus kääntyi Tilastokeskuksen mukaan elokuussa laskuun. Työttömyys ja koronaepidemian toinen aalto huolestuttavat suomalaisia.

Uutiset ilmailualan, metsäteollisuuden sekä myös rakentamisen, telakoiden ja konepajojen alamäestä eivät ole sinänsä yllättäviä. Silti ne havahduttivat kesän vapauksista hetken nauttineet suomalaiset huomaamaan, ettei koronaviruksen aiheuttama talouden sokki ole vielä mennyt ohi. Huonoimmassa tapauksessa pahin on vielä edessä.

Vientiteollisuudella on toistaiseksi vielä tilauskantaa, mutta uusien tilausten määrän nopea lasku ei ennusta hyvää. Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras kertoo (Taloussanomat 27.8.), että kone- ja metallialan yritysten tilauskertymä on ”tosi surkea”: tilauskirjat ohenevat, mutta tuotanto ei onneksi vielä ole romahtanut. Yli puolella toimialan yrityksistä on lomautuksia joko voimassa tai tulossa. Jos näkymät eivät parane, lomautukset uhkaavat muuttua irtisanomisiksi. Toipuminen saattaa kestää vuosia.

” Jos näkymät eivät parane, lomautukset uhkaavat muuttua irtisanomisiksi.

Tehokas ja turvallinen rokote uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan helpottaisi ahdinkoa olennaisesti. Odotukset kannattaa kuitenkin pitää maltillisina – laajaan käyttöön rokotteita saataneen vasta ensi vuonna.

Useat rokoteaihiot ovat jo teknisesti valmiita ja pitkällä kliinisissä testeissä. Kiina on aloittanut oman rokotusohjelmansa, ja Venäjä seuraa perässä.

Yhden rokotehankkeen onnistuminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmia. Valmisteita todennäköisesti tarvitaan useita erilaisille väestöryhmille, ja pistoksia voidaan tarvita useampi kuin yksi. Miljardien annosten valmistaminen ja jakelu vaativat sekä maailmanlaajuista yhteistyötä että monimutkaisten logististen ketjujen hallintaa. Pelkkä rokotteen tulo markkinoille on vasta puoli voittoa, tautia ei ole heti voitettu.

Talous on pitkälti psykologiaa. Tieto turvallisesta ja tehokkaasta rokotteesta ja rokotuskampanjoiden aloittamisesta muuttaisi mielialat nopeasti myönteisiksi ja palauttaisi luottamuksen talouteen. Se olisi piristysruiske, aivan kirjaimellisesti.

Rokotetta ei voi kuitenkaan jäädä tumput suorina odottamaan, vaan Suomen on tosissaan suunniteltava nopeasti keinoja yritysten ja sitä kautta työpaikkojen ja talouden – koko maan hyvinvoinnin – pelastamiseksi.