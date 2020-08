Pääkirjoitus: Venäjästä tuli myrkyllinen maa – Demokratian kulissit rapisevat

Venäjällä hallinnon arvostelijoille on sattunut outoja myrkytyksiä ennenkin.

Berliiniläinen Charité-sairaala kertoi venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tulleen luultavasti myrkytetyksi. Myrkytyksessä käytetty aine ei vaikuta sellaiselta, johon kenellä tahansa olisi pääsy.

Navalnyi tuotiin Berliiniin Siperian Omskista. Sinne hän oli joutunut saatuaan vakavia oireita lentokoneessa. Saksan liittokansleri Angela Merkel vaatii, että vastuussa olevat on löydettävä ja rangaistava. Vaatimus voi jäädä toteutumatta.

Venäjällä useille näkyville hallinnon vastustajille on sattunut outoja myrkytyksiä ja muitakin haavereita. Vastuuseen niistä on joutunut harva.

Oma lukunsa ovat venäläisten loikkarien murhat ja niiden yritykset ulkomailla. Aleksandr Litvinenko surmattiin Lontoossa poloniumilla vuonna 2006. Vuonna 2018 Sergei Skripal yritettiin tappaa hermomyrkyllä.

Nämä teot tehtiin näyttävällä tavalla, mutta mikään taho ei ottanut niistä vastuuta.

Britannia on syyttänyt Venäjää suoraan teoista, mutta niistä epäiltyjä agentteja ei ole saatu tuomiolle.

Venäjällä oppositiojohtajien henki ja terveys ovat halpoja. Ne tuntuvat käyvän yhä halvemmiksi.

Suomessa on kaikki syy olla huolissaan naapurimaan ”poliittisen kulttuurin” raaistumisesta. Se on yhteydessä Venäjän jatkuvasti käymiin sotiin ja militarismin ihailuun. Venäjästä on tullut vakoojien ja palkkasoturien luvattu maa.

Vladimir Putinin pitkän valtakauden aikana Venäjä on liukunut yhä kauemmas niistä arvoista, joita kohti se kerran kuviteltiin olevan menossa. Demokratian kulissit rapisevat vuosi vuodelta räikeämmin. Putin on itsekin ottanut etäisyyttä tukipuolueeseensa Yhtenäiseen Venäjään. Virallinen oppositio on hampaaton.

Epävirallisen opposition näkyvin hahmo Navalnyi on nyt pelistä poissa. Hän taistelee elämästään sairaalassa. Vaikka Navalnyi selviäisikin hengissä, hänen terveytensä saattaa olla tuhottu pysyvästi. Edes vastaavassa määrin hallinnon arvostelijoita yhdistävää hahmoa ei ole näköpiirissä.

Tämä ei tarkoita sitä, että oppositiohenki ja uudistusvaatimukset olisi pysyvästi kuopattu.

Ikävä kyllä Venäjä ei ole ainoa maa, jossa politiikka väkivaltaistuu. Pahoinpitelyt ja salamurhat ovat tuttuja monessa muussa maassa. Niitä tekevät sekä hallitukset että niiden vastustajat.

Terrorismin vastainen taistelu on tehnyt myös monien maiden erikoisyksiköistä murhien asiantuntijoita. On aina vaara, että kohteita valitaan muillakin perusteilla. Uusi tekniikka antaa uusia tapoja tappaa.

Venäjä kulkee synkän kehityksen kärjessä Suomen naapurissa. Sen tapahtumista on kaikki syy olla huolissaan.