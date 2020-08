Pääkirjoitus: Huoli vanhusten voinnista

Vanhustenhoivan tilasta ja ongelmista on puhuttu nyt puolitoista vuotta. Tiedämmekö vieläkään, saavatko vanhukset hyvää hoitoa?

Siitä on nyt reilut puolitoista vuotta, kun Suomessa alkoi voimallinen keskustelu vanhustenhoivan tilasta. Lähtölaukauksena voi pitää sitä, kun Valvira keskeytti Esperi Caren hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa tammikuussa 2019.

Sen jälkeen keskustelu vanhustenhoivan tilasta ryöpsähti. Ongelmia alkoi tulla esille tulvimalla. Niitä löytyi niin yksityisten toimijoiden kuin julkisen puolen ylläpitämistä yksiköistä.

Alkoi ongelmien selvittely. Miten tilanne oli päässyt näin pahaksi? Miksei omaisten ja vanhusten hätähuutoihin oltu reagoitu aikaisemmin? Kenen syy? Kuka maksaa?

Puheessa vilahtelivat haamuhoitajat, hoitajamitoitukset, kuntien osaamattomuus kilpailuttaa ja valvoa. Puolueet syyttelivät toisiaan, ja kinastelivat siitä, miten asia saataisiin parhaiten ratkaistua. Kaikki halusivat hyvää hoitoa, mutta keinoista oli kovin erilaisia näkemyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoitti jälleen kerran uusiksi sote-lakeja. Päädyttiin 0,7 hoitajamitoitukseen, mutta suhteellisen pitkällä siirtymäajalla.

Sitten tuli korona, ja siirryttiin aivan uudenlaisten ongelmien pariin. Kun aikaisemmin omaiset olivat huolehtineet paljon hoivakodeissa olevien läheistensä asioista, nyt he eivät päässeet vierailuille. Niin omaisilla kuin ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä olevilla asukkailla oli tilanteesta hätä.

Ajatus oli hyvä – varjella mahdollisimman hyvin hoivakotien asukkaita koronavirukselta – mutta toteutus aiheutti monille kärsimystä ja surua.

Hämmennyksen vallassa ovat olleet myös he, jotka siirtyivät hoivakotiin koronakriisin aikana. Moni päätyi kahden viikon eristykseen, sillä hoivakodit halusivat varmistaa, ettei uusien asukkaiden mukana tule tartuntaa. Tämäkin on ymmärrettävää. Mutta kun esimerkiksi muistisairas ihminen siirtyy täysin vieraaseen paikkaan, ja häntä lähestytään vain suojavarusteissa, se on ihmiselle pelottava kokemus.

Missä me olemme nyt, reilun puolentoista vuoden keskustelun ja vakuuttelujen jälkeen? Yhden vastauksen tarjosi geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne (HS 23.8.). Hän sanoi, että ikäihmisten hoidon tilanteesta tiedetään yhä varsin vähän. ”Käsittääkseni emme voi varmuudella sanoa, miten asiat ovat edenneet.”

Meidän pitäisi tietää. Vaikka korona mullistikin lähes kaiken, vanhusten hoivan asiat eivät saa painua unohduksiin. Ongelmat olivat niin pahoja, että niiden korjaantumista pitää seurata herkeämättä. Me olemme sen ikäihmisille velkaa. Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden.