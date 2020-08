Pääkirjoitus: Osa ihmisistä ei saa lainaa enää mistään – arjen pyöritys velalla muuttui mahdottomaksi

Yksilölle tilanne voi olla hetkellisesti valtavan vaikea.

Oli tiedossa, että näin tulee tapahtumaan, mutta silti se kävi yllättävän nopeasti. Kyse on siitä, että monet ylivelkaantuneet eivät saa lainaa enää mistään.

Tämä johtuu siitä, että heinäkuun alussa tuli voimaan vuoden loppuun asti oleva kulutusluottojen ja pikavippien korkokatto. Korkokatto puolittui 20 prosentista 10 prosenttiin.

Hallituksen ajatus oli, että koronaviruspandemian vuoksi talousvaikeuksiin ajautuvat eivät ottaisi velkaa hurjan korkealla korolla. Tiedossa oli, että korkokaton puolittaminen tulee vaikuttamaan asiakkaiden mahdollisuuteen saada lainaa.

Yllätyksenä voi pitää, miten nopeasti vaikutus tuli. Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön velkajärjestelyyn tuli yhteydenottoja heinäkuussa 186 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Jos arkea oli pyörittänyt ottamalla aina uutta velkaa, nyt sitä ei enää saa.

”Vaikka yksilötasolla tilanne on tavallaan surkea, on sinällään hienoa, että tämä korkokatto näyttää katkaisevan velkakierteen ja ihmiset ainakin etsivät apua ongelmaansa”, sanoi Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A Pantzar Taloussanomille (16.8.).

Yksilölle tilanne voi olla hyvin vaikea. Sitä ei pidä kenenkään väheksyä tai ylenkatsoa. Mutta pidemmän päälle velkakierteen katkeaminen on oikein hyvä asia.

Jotta kokonaiskuva ei hämärtyisi, pitää muistaa, että puolella suomalaisista ei ole ollenkaan velkaa. Sen näyttävät Finanssialan tilastot.

Suomen Pankki taas kertoi hiljattain, että suomalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat yli sadan miljardin euron. Valtaosalla suomalaisista raha-asiat ovat oikein hyvällä mallilla.

Pankeista kuuluu sellaistakin viestiä, että osalla ihmisiä rahaa on jäänyt kuin vahingossa säästöön. Näin on käynyt siksi, että korona mullisti arjen. On paljon ihmisiä, jotka olisivat matkustaneet joko talvi- tai kesälomalla – tai molemmilla – ulkomaille. Koronan vuoksi tämä ei onnistunut. Vaikka kotimaassa olisi matkailtu miten ja remontoitu kotia, silti osalla ihmisistä jäi normaalia enemmän rahaa säästöön.

Ymmärrän, että osasta lukijoista se tuntuu hurjalta. Toiset eivät saa rahaa enää mistään, toisilla jäi vahingossa rahaa säästöön.

Korona toi rahankäyttöön ainakin yhden erinomaisen asian. Hollantilaisen ING-rahoituskonsernin raportin mukaan ihmisten tietoisuus eri velkamuodoista kasvoi koronan aikana.

Se on erittäin järkeenkäypää. Kun ihmiset joutuivat sen näkymän eteen, että kotitalouden tulot saattavat muuttua rajusti lomautuksen tai irtisanomisen vuoksi, on tärkeää tietää oman taloutensa tulot ja menot. Silloin raha-asioiden suunnittelu helpottuu. Tai ainakaan ei tule yllätyksenä, minne rahat menevät. Kulutustottumuksiaan voi muuttaa vain, jos ne tietää.

Siksi suosittelen kaikkia selvittämään itselleen oman taloutensa koostumuksen. Vaikka talous ei olisi edes tiukoilla, omien rahavirtojensa tarkastelu voi olla silmät avaavaa.

Ettei yllätyksiä tulisi, muistutan vielä, että kymmenen prosentin korkokatto on voimassa vuoden loppuun. Erittäin todennäköisesti ensi vuoden alussa korko kaksinkertaistuu takaisin 20 prosenttiin. Luotonantajat eivät sitä vain mielellään korosta.

Takuusäätiön Juha A Pantzarin kanssa on helppo olla samaa mieltä. Yksilöt voivat olla nyt todella vaikeassa paikassa, kun rahaa ei saa. Mutta pidemmän päälle arjen pyörittäminen ottamalla aina vain uutta velkaa on kohtuutonta. Kenenkään ei pitäisi joutua elämään niin.