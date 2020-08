Korona toinen aalto sotkee puoluekokouksia, jotka siirrettiin ensimmäisen aallon takia alkukesästä syksyyn. Sdp kokoontuu viikonvaihteessa, mutta sekavin tilanne on keskustassa. Puheenjohtajavalinta etänä tulee aiheuttamaan ongelmia sekä etu- että jälkikäteen.

Puolueet ja eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet kesäkokouksiinsa aloittelemaan politiikan syksyä. Ensi viikonloppuna alkavat myös puoluekokoukset. Puolue toisensa jälkeen joutui siirtämään kevään kokoukset syksyyn koronan ensimmäisen aallon takia, mutta tilanne ei ole juuri helpottanut. Koronan toinen aalto sotkee kaikkien puoluekokousten järjestämistä.

Ensimmäisenä on vuorossa Sdp, joka kokoontuu kolmipäiväiseen puoluekokoukseensa Tampereelle viikonvaihteessa. Sdp:n puoluekokous tehdään koronan takia erityisjärjestelyin. Sdp vaihtaa puheenjohtajansa, kun pääministeri Sanna Marin (sd) valitaan virallisesti Antti Rinteen (sd) jälkeen Sdp:n johtoon. Harva kansalainen enää edes muistaa, että Rinne ylipäätään johtaa vielä Sdp:tä.

Puheenjohtajavaihdos on selvä. Suurin uutinen Sdp:ssä onkin Marinin linjapuhe. Sen ohella voi seurata, miten liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) pärjää varapuheenjohtajakisassa kehitys- ja yhteistyöministeri Ville Skinnarille (sd).

Eniten korona ravistelee keskustan puoluekokousta Oulussa. Keskustan puoluehallitus päätti keskiviikkona typistää 4.–5. syyskuuta pidettävän puoluekokouksensa kaksipäiväiseksi. Jo aikaisemmin keskusta joutui taipumaan siihen, että sekin pitää puoluekokouksensa pääosin etänä.

Puoluekokouspäättäjät kokoontuvat omiin piireihinsä päättämään puolueen puheenjohtajasta ja muista asioista. Massiiviseen Ouluhalliin kokoontuu vain Pohjois-Pohjanmaan piiri. Vaikka se onkin suurin keskustapiiri, noin 500 puoluekokousedustajaa Ouluhallissa on aneeminen näky. Normaalisti keskustan puoluekokouksissa on noin parituhatta virallista edustajaa ja muut päälle, kaikkiaan jopa 4 000 ihmistä.

Keskustan kokousjärjestelyt ovat kysymysmerkkejä täynnä. Moni olisikin halunnut siirtää puoluekokouksen suosiolla keväälle. Käytännöllisesti katsoen istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin (kesk) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) välillä käytävä puheenjohtajavalinta tehdään hyvin oudoissa olosuhteissa. Mitään takeita ei ole, kuinka moni puoluekokousedustaja saapuu piirien järjestämiin tilaisuuksiin.

Valittiinpa kumpi tahansa, jälkispekulaatiolle jää valtavasti tilaa. Samaan aikaan puolue on poliittisesti kuolinkierteessä. Puoluekokous on yleensä ollut hyvä hengenkohotuspaikka, mutta nyt sekin saattaa kääntyä itseään vastaan.

Kokoomus kokoontuu Poriin, mutta koronan takia sekin käyttää alueellisia puoluekokouspisteitä. Oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok) jatkaa ilman haastajia, vaikka puolueen kannatus laskee.

Vihreillä on etäkokous syyskuussa, ja Rkp kokoontuu Vantaalle. Edessä on äärimmäisen kova politiikan syksy, mutta puoluekokouksista suuria uutisia on turha odottaa keskustaa lukuunottamatta. Korona- ja taloustilanne takaa, että hallituksen ja eduskunnan suunnalta uutisia riittää tänä syksynä sitäkin enemmän.