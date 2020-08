Hallitus kertoi keskiviikkona uusista koronarajoituksista. Suomen linja on tällä hetkellä Euroopan tiukin. Kysymys kuuluu, kestääkö se. Ja kestääkö Suomen talous esimerkiksi lentomatkailun tiukkenevia rajoituksia?

Hallitus kertoi keskiviikkona uusista koronarajoituksista. Hallitus linjasi, että sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset palautetaan Norjasta, Tanskasta, Islannista, Saksasta, Kreikasta ja Maltalta tulevaan liikenteeseen. Vaikutukset näkyivät heti. Esimerkiksi Aurinkomatkat ja TUI peruivat matkojaan Kreikkaan. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa niistä maista palaaville, joissa on sisärajavalvonta voimassa.

Ulkorajojen osalta palautetaan rajoitukset Irlannista, San Marinosta, Kyprokselta ja Japanista tulevaan liikenteeseen. Päätös Skopjen lentojen keskeyttämisestä tehdään virkamiestasolla elokuun aikana. Sen sijaan Ruotsin ja Norjan puolella asuvien rajayhteisöjen jäsenille avattiin mahdollisuus asioida Suomen puolella, vaikka sisärajavalvonta on palautettu. Tätä kiitetään taatusti Tornion ja Haaparannan seudulla.

Mutta ylipäätään Suomen kova linja jatkuu. Suomen koronalinja rajanylitysliikenteessä on EU:n tiukin. Suomi pitää yhä kiinni siitä, että matkustamisen riskiraja on 8–10:tä koronatapausta asukasta kohden kahden viikon aikana. Sillä on osaltaan pidetty myös Suomen koronatilanne aisoissa. Suomen ehdot täyttää EU-alueella enää kolme maata, Unkari, Latvia ja Vatikaani.

Nyt kysymys kuuluu, kuinka kauan Suomi pystyy pitämään kiinni EU:n tiukimmista rajoituksista. Esillä on ollut lomamatkailu tarpeettomine turistireissuineen, mutta kyse on myös työmatkailusta ja Suomen taloudesta. Tulee muistaa, että linjallaan Suomi on vaarassa jäädä myös EU-alueen pullonperälle. EU:ssa rajoitussuositus on 15–20 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kantoi huolta taloudesta Ilta-Sanomien haastattelussa (IS 18. 8.). Lintilä kysyi, onko Suomen ilmentymisraja kestävä myös jatkossa.

– Niin moni kuvittelee, että kyse on vain huvimatkustamisesta. Työperäinen matkustaminen on Suomelle aivan äärettömän tärkeä asia, Lintilä muistutti. Jos tai kun matkustusrajoitukset iskevät esimerkiksi kansainväliseen huoltohenkilökuntaan, Suomen teollisuus joutuu pitkällä tähtäyksellä ongelmiin. Suurten tehtaiden vuosihuoltoja ei tehdä vain kotimaisin voimin.

Yleisessä keskustelussa kaikki matkustajat leimataan turhan herkästi vastuuttomiksi rällääjiksi. Vapaa-ajan matkankin syynä voi olla esimerkiksi välttämättömien perheasioiden hoito. Tällaisten karanteenia ja turvaohjeita tunnollisesti noudattavien matkustajien paheksunta on perusteetonta.

Syksyn aikana eteen tulee Suomen, EU:n ja myös globaalilla tasolla kysymys, kuinka pitkään yhteiskuntaa voidaan pitää poikkeustilassa, jolle ei näy loppua. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, kun vastakkain joudutaan asettamaan terveys ja talous. Epidemiaa ei voi päästää riehumaan, mutta myös se tiedetään, että loputtomien rajoitusten saati uuden äkkipysäytyksen vaikutukset taloudelle olisivat katastrofaaliset. Eikä vaakakupissa ole vain talous vaan myös ihmisten arkinen normaali elämä: se, saako tavata muita ihmisiä, tehdä työnsä työpaikalla tai syödä ravintolassa.