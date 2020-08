Pääkirjoitus: Lapsiperheiden tilanne on käymässä mahdottomaksi – koronatestaus on saatava kuntoon

Koronaviruksen testausta Meilahden sairaalan drive in -palvelussa Helsingissä.

Flunssakausi ei ole edes alkanut, ja lapsiperheet ovat uusien koronasääntöjen kanssa jo helisemässä.

Syksystä piti tulla paljon kevättä helpompi. Pienten lasten ja koululaisten perheissä huokaistiin helpotuksesta, kun päiväkotiin mentiin normaalisti ja koulua käytiin taas itse koulussa eikä enää kotona.

Kevät oli tehnyt selväksi, että kotikoulun ja etätyön yhdistäminen ei ole helppoa. Saati etätyön tekeminen niin, että kotona on päiväkoti-ikäisiä lapsia.

Ilman ongelmia päästiin pieni hetki. Nyt lapsiperheissä on uusi ongelma: koronatestaus on pahasti tukossa. Pääkaupunkiseudulla roikutaan ensin tuntikausia puhelimessa varaamassa aikaa, sitten testaus ja tulosten odottelu, joka vie pahimmillaan useita päiviä. Yhteensä tähän kaikkeen menee helposti viikko.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilanne vaihtelee, mutta täysin ilman ongelmia ei muuallakaan selvitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi elokuun alussa uudet, tiukentuneet ohjeet varhaiskasvatuksen osalta. Uusien ohjeiden mukaan lapsi haetaan pois päiväkodista lievienkin hengitystieinfektioiden takia. Lapsi pitää viedä koronatestiin ennen kuin päiväkotiin voi palata.

Viime päivinä eri sosiaalisen median kanavat ovat täyttyneet vanhempien epätoivosta. Lapsi on haettu kotiin vuotavan nenän takia, ja nyt odotellaan testitulosta. Lapsi vaikuttaa jo olevan täysin kunnossa, mutta päiväkotiin ei ole menemistä ennen kuin on mustaa valkoisella negatiivisesta tuloksesta.

Työpaikalla työt kertyvät, sillä rehellisyyden nimissä etätöissä pienen lapsen kanssa ei pääse samaan työtehoon kuin työpaikalla tai etätöissä yksin.

Arki on tätä jo nyt, eikä flunssakausi ole vielä edes alkanut.

Asian toinen puoli on, että työpaikoilla pinna kiristyy. Osalle työntekijöistä etätyön saa järjestettyä suhteellisen helposti, mutta kaikissa ammateissa se ei ole mitenkään mahdollista. Työnantaja on puun ja kuoren välissä – aivan kuten työntekijäkin. Yksinyrittäjien ahdinko on pahimmillaan vielä vaikeampi, heiltä jäävät työt kokonaan tekemättä, kun asiakkaita ei voi kohdata.

Työnantajalta puuttuu työntekijöitä, työntekijällä on huono omatunto. Ja työt seisovat tai edistyvät hitaasti.

Niin yrityksillä kuin perheillä on keskenään hyvin erilaisia taloudellisia tilanteita. Selvää on, että kaikkien talous ei tätä kestä. Siitä seuraa inhimillisesti ja myös kansantalouden kannalta vaikeita tilanteita.

Helpoimmin tilanne ratkaistaisiin sillä, että testaus saataisiin toimimaan. Tällaisiin testausruuhkiin ja tulosten jumituksiin meillä ei ole varaa. Tai sitten on päästettävä lievästi flunssaiset lapset päiväkotiin. Tässä vaihtoehdossa on ilmeisiä riskejä.

Joten nyt vihdoin se testaus kuntoon.