Kasvomaskien käyttösuositus tuli vihdoinkin; hyvä, että pienituloisten huoli kustannuksista hälvenee.

Valtioneuvosto pääsi torstaina sopuun toimista, joilla Suomi varautuu syksyyn ja koronavirusepidemian toiseen aaltoon. Pääministeri Sanna Marin (sd) piti päätöksistä torstaina lyhyen tiedotustilaisuuden kaksi päivää kestäneiden, hieman sekavissa tunnelmissa pidettyjen neuvottelujen päätteeksi.

Periaatepäätös syntyi kahdesta suosituksesta, jotka koskevat kasvomaskien käyttöä ja etätyötä. Tiedoksi hallitus merkitsi katsauksen ja muistion terveysturvallisuudesta Suomen rajanylityspaikoilla. Viimeksi mainittuun kokonaisuuteen sisältyvistä kovista, perusoikeuksiin puuttuvista toimista – pakkokaranteeneista ja -testauksesta – hallitus ei tehnyt poliittisia päätöksiä. Pääministerin mukaan pakkokeinot ovat tartuntatautilain nojalla terveysviranomaisten käsissä.

Pitkään odotettu uusi kasvomaskien käyttösuositus on alueellinen. Se koskee tällä hetkellä koko maata lukuun ottamatta Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole ilmoitettu yhtäkään koronavirustartuntaa kuluneen kahden viikon aikana.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei näyttö kasvomaskien tehosta ole ”mitenkään kovin vahvaa”. Tämä viesti ei ole omiaan edistämään maskien käyttöä, vaikka ne ovat Salmisen omien sanojen mukaan tärkeä lisä keinovalikoimaan tartuntojen torjumiseksi. Monet asiantuntijat kotimaassa ja ulkomailla ovat tulleet toisenlaiseen johtopäätökseen. Kansainvälisten kokemusten perusteella käyttösuositus olisikin voitu antaa jo hyvissä ajoin viime keväänä.

Hyvä kuitenkin, että suositus vihdoin tuli ja että se on kohtuullisen selkeä. Hyvää on myös se, että valtio kustantaa maskit vähävaraisille – jakelun järjestävät kunnat yhdessä järjestökentän kanssa. Tämä poistaa pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden huolen maskien kustannuksista, jos järjestelmä toimii.

Rajat ylittävään matkustukseen on kehitteillä liikennevalomalli, jossa punaisista maista kotimaahan saapuvat voidaan määrätä koronavirustestiin ja pakolliseen karanteeniin, keltaisista maista saapuessa lähtökohtana on omaehtoinen karanteeni ja vihreät maat luokitellaan yhtä turvallisiksi kuin Suomi. Onko malli toimiva, se nähdään sitten kun se on valmis.

Pääministeri esiintyi tiedotustilaisuudessa ainoana valtioneuvoston jäsenenä. Mihin hallituksen ristiriidat ja juridiset ongelmat katosivat? Epidemian uudesta noususta huolestuneet suomalaiset olisivat ansainneet perusteellisemman selonteon toimista, jotka koskevat käytännössä jokaista kansalaista. Päiväkausia jatkuneesta keskustelusta jäi huono jälkimaku: hallituksen viestintä tässä kansallisessa kriisissä ei ole edelleenkään yksiäänistä ja toimivaa.