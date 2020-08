Pääkirjoitus: Ay-liike lykkäisi tärkeitä päätöksiä – onko hallituksen työllisyystavoite nyt vain Vanhasen varassa?

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on esittänyt, että hallituksen työllisyystavoitteen voisi koronan takia siirtää suoraan seuraavalle hallitukselle.

Valtiovarainministeriö aloittaa tiistaina oman budjettivalmistelunsa syyskuun puolivälin budjettiriihtä varten.

Hallituksen keskeisin eli työllisyystavoite iskee silmille.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on antanut ymmärtää, että hän pitää kiinni hallituksen välitavoitteesta eli siitä, että budjettiriihessä hahmotellaan päätökset 30 000 uudesta työllisestä. Hallituksen varsinainen työllisyystavoite on 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 uutta työllistä vaalikauden päätteeksi.

Kyse on hallituksen tärkeimästä linjauksesta.

Käytetäänkö koronaa tekosyynä, kun työllisyysryhmät eivät saa ratkaisuja aikaan? Onko työllisyystavoite vain valtiovarainministeri Matti Vanhasen varassa?

Korona on pannut tilanteen uusiksi. Tilastokeskus kertoi juuri, että teollisuuden uudet tilaukset laskivat kesäkuussa 11,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Toista aaltoa pelätään.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esitti sunnuntaina MTV:n uutisissa, että työllisyystavoite tulisi jättää suosiolla seuraavalle vaalikaudelle ja seuraavalle hallitukselle. Nyt on Palolan mukaan elvytyksen aika. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vastasi saman tien, että nyt työllisyystavoitteesta on tullut entistä tärkeämpi.

Taustalla on se, että hallituksen vuosi sitten asettamat seitsemän työllisyysryhmää eivät ole käytännössä saaneet juuri mitään aikaiseksi. Niiden työ on laahannut pahemman kerran siihen nähden, että työllisyyslukujen parantaminen on hallituksen tärkein tavoite. Kaukaa ei ole haettu sellainen ajatus, että korona käy tekosyyksi muutenkin laiskalle ja saamattomalle touhulle. Työryhmät esittivät väliraporttinsa tammikuussa ennen koronaa. Tuloksia ei juuri ollut.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että aikataulu voi joustaa. Työllisyystavoite on jäämässä Matti Vanhasen varaan. Myös keskustan johtajakandidaatit, nykyinen ja haastajat, ovat olleet samoilla linjoilla Nyt odotetaan myös konkreettisia päätöksiä. Ellei niitä tule, keskusta saa kovien puheiden jälkeen niellä pilkkaa punavihreän hallituksen apupuolueeksi antautumisesta.

Kyse on myös siitä, miten koviin toimiin hallitus uskaltaa lähteä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, paikallinen sopiminen ja eläkeputken poistaminen olisivat kovia rohtoja. Työttömyysturvan osalta Vanhanen arvioi itsekin, että siitä ei tehdä päätöksiä, tuskin muistakaan. Mutta jotakin olisi aika jo päättääkin! Muuten käy, että vaalikausi on mennyt. STTK:n Palolan toive täyttyy automaattisesti.

Koronan aikana valtio on velkaantunut hirmuvauhtia, mutta olisi syytä miettiä, missä raja tulee vastaan.

Hallituksen kannattaisi myös muistaa kuntien tilanne. Verot nousevat kummaltakin taholta, kun myös kunnat joutuvat paikkaamaan surkeaa talouttaan. Velka on nyt helppo ratkaisu, mutta nollakorot eivät säily ikuisesti, se olisi syytä muistaa.

Työllisyys on talouden ykköskysymys.