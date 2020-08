Pääkirjoitus: Koronakriisi iskemässä rajusti vientialoihin – Suomen tavoite EU:n elpymispaketissa valumassa hiekkaan

Isot, vientivetoiset toimialat ovat selvinneet koronapandemiasta toistaiseksi vähin vaurioin. Nyt tilanne voi muuttua.

Koronakriisi iski rankalla kädellä talouteen. Kun Suomi sulkeutui, sulkeutui samalla myös monen yrityksen bisnes, varsinkin palvelualoilla. Vientiyritysten tulokset ovat notkahtaneet, mutta liiketoimintaa on pystytty jatkamaan lähes normaalisti, kiitos vahvojen tilauskirjojen.

Koronakriisin alkuvaiheessa muistutettiin, että kriisin pitkittyessä myös vientiteollisuus alkaa kärsiä.

Näin näyttää käyvän.

Viime viikkojen uutiset raskaasta teollisuudesta ovat hälyttäviä. Koronaepidemia on vähentänyt paino- ja hienopapereiden paperin kysyntää Euroopassa, ja paperiteollisuus on ajautumassa vaikeuksiin – jopa tehtaiden lakkauttamiseen. Talouselämä-lehden haastattelemien, nimettömänä pysyttelevien asiantuntijoiden mukaan tulilinjalla olisivat UPM:n kaksi tehdasta Jämsässä ja Stora Enson tehtaat Kemissä ja Anjalankoskella. Yhtiöt eivät ole kommentoineet synkkiä arvioita millään tavalla. Alan ongelma on se, että paperin kysyntä tökki jo ennen pandemiaa. Korona on kiihdyttänyt alamäkeä: paperintuotanto laski huhti-kesäkuussa 29,5 prosenttia.

Paperitehtaan sulkeminen olisi paikkakunnalle kohtalokasta työpaikkojen ja verotulojen menetyksinä. Jämsän kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoi Taloussanomille (8.8.), että UPM:n Jämsän tehtaiden sulkeutuessa vaikutukset kaupunkiin olisivat ”äärimmäisen suuret”. Tehtaat työllistävät yhteensä noin 900 henkeä. Kaupungin verokertymään tehtaiden lähtö tietäisi 7–9 miljoonan euron lovea.

Koronan takia sakkaavat markkinat voivat pysäyttää myös metsäteollisuuden suunnitellut miljardi-investoinnit, muun muassa Kemissä ja Kemijärvellä. Toistaiseksi hankkeita kuitenkin viedään eteenpäin, mutta lienee selvää, että markkinatilannetta seurataan tarkasti.

Paperiteollisuuden yskiminen sattuu pahaan saumaan.

Koronapandemian toisesta vaiheesta voi tulla Suomelle taloudellisesti ensimmäistäkin vaihetta raskaampi isojen vientiteollisuusalojen takia. Telakkateollisuudessa tilauksen menettämisestä koronan takia on kertonut ainakin Rauman telakka.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei tietenkään voi seurata vientiteollisuuden vaikeaa tilannetta tumput suorina. Jokainen ymmärtää, että enää ei ole kyse pikkukuppilan asiakaskadosta ja työntekijöiden lomauttamisesta, vaan suuren luokan yhteiskunnallisesta katastrofista, joka vertautuu 1990-luvun alun lamaan.

Viennin ongelmat voivat tulla hallituksen syliin myös toista kautta.

Heinäkuun lopussa kinasteltiin EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista. Hallitus puolusti Suomen linjaa ja osallistumista pakettiin muun muassa vetoamalla siihen, että paketilla turvataan vientiteollisuuden edut ja markkinat Euroopassa.

Paperitehtaiden mahdolliset sulkemiset ja massatyöttömyys kertoisivat siitä, että EU:n elpymisrahaston tavoite ei olisi toteutumassa hallituksen toivomalla tavalla.