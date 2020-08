Pääkirjoitus: Yksi luku kertoo kotisi todellisen arvon – ja se voi mullistaa koko asuntokaupan tulevaisuudessa

Tuusulassa meneillään olevilla asuntomessuilla jokaisen esittelyssä olevan talon ympäristövaikutukset on laskettu rakennuksen koko elinkaaren ajalta – tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Lähivuosina sijainti ei ole enää ainoa asunnon arvoa määrittävä tekijä, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Tuusulassa meneillään olevilla asuntomessuilla voi törmätä mielenkiintoiseen tietoon kohteiden talotauluissa. Jokaisen esittelyssä olevan talon ympäristövaikutukset on laskettu rakennuksen koko elinkaaren ajalta – tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Mittari on vallankumouksellinen.

Jos laskentamallista saadaan yleispätevä, kaikkiin rakennuksiin sopiva yhtenäinen ja vertailukelpoinen asteikko, se mullistaa lähitulevaisuudessa rakentamisen ja asuntokaupan.

Ympäristöasiat kiinnostavat.

Ladattavien hybridiautojen menekki on kasvanut nopeasti, ja monet miettivät jo nyt ympäristöystävällisiä ratkaisuja myös asumisessaan: aurinkosähkö, maalämpö ja kierrätys.

Kun puhutaan tavallisen kansalaisen ympäristövaikutuksista, asuminen on merkittävä päästölähde. Ympäristöministeriön selvityksen (2019) mukaan kotitalouksien kulutus aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt julkiseen kulutukseen ja investointeihin verrattuna. Kotitalouksien kulutus aiheutti 66 prosenttia, julkinen kulutus 12 prosenttia ja investoinnit 19 prosenttia päästöistä vuonna 2015.

Liikkuminen muodosti kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljestä 30 prosenttia, asuminen ja siihen liittyvä energian käyttö 29 prosenttia, elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 19 prosenttia ja muut tavarat ja palvelut 22 prosenttia vuonna 2016.

On helppoa vaatia metsähakkuiden tai turpeennoston kieltämistä päästöjen takia, mutta kyllä jokainen kansalainen voi tehdä asian eteen paljon ihan itsekin.

Vaikkapa asumisessaan.

Rakennuksen hiilijalanjälki nousee tulevaisuudessa keskeiseksi tekijäksi asuntokaupoissa.

Asuntomessuilla esiteltävä päästömittari toimii kahteen suuntaan.

Se kertoo rakennuksen plusmerkkisen, pahan hiilijalanjäljen: paljonko rakentamisesta aiheutuu kasvihuonepäästöjä ja paljonko niitä kertyy koko rakennuksen elinaikana. Lisäksi lasketaan miinusmerkkinen, hyvä hiilikädenjälki. Se kertoo, paljonko rakennusmateriaalit sitovat hiiltä ja paljonko rakennuksessa on kierrätettäviä materiaaleja.

Lisäksi eritellään lämmitysmuoto: kaukolämpö, ilmalämpöpumppu vai maalämpö.

Mutta tämä on tärkeää ja uutta: taulukon yksi sarake kertoo rakennuksen kokonaispäästön.

Yksi luku.

Tämä luku ohjaa tulevaisuudessa asuntokauppaa, asuntojen arvojen muodostumista ja rakentamista. Ympäristöministeriö selvittää parhaillaan, miten hiilijalanjälki ja päästömittaus otetaan osaksi rakentamista.

Ei ole ollenkaan mahdotonta, että muutaman vuoden päästä ympäristövaikutukset pitää eritellä jo haettaessa rakennuslupaa. Ongelmana on toistaiseksi ollut se, että yhtenäistä mallia, tiekarttaa, ei ole kehitetty, ja se estää vertailun. Asuntomessujen taulukko osoittaa, että sellainen voidaan tehdä. Hollannissa vastaavanlainen laskentamalli on jo käytössä (Deko 7, 2020).

Päästöjen tonnimäärät eivät aina kerro tavalliselle ihmiselle mitään.

Toistaiseksi.

Kun tietoisuus ympäristövaikutuksista kasvaa, asuntokaupoissakin kysytään kohta yhä useammin mikä on kohteen hiilijalanjälki ja millaisia energiaratkaisuja on tehty. Valmiutta uudistuksiin nostavat ympäristöasioiden lisäksi energian järjettömät hinnat. Sähkön siirtomaksujen ja lämmityskulujen kanssa kamppailevalle kansalaiselle kynnys on erittäin matalalla lähteä etsimään muita ratkaisuja. Monissa taloyhtiöissä ja pientaloissa mietitäänkin jo nyt ympäristöystävällisiä ratkaisuja, kuten maalämpöä.

Kuluneen sanonnan mukaan asunnon arvon ratkaisee kolme asiaa: sijainti, sijainti ja sijainti. Jatkossa rimpsu menee varmasti näin: sijainti, hiilijalanjälki ja lämmitysmuoto.