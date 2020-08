Pääkirjoitus: Porvaripuolueen kannatus ei nouse edes oppositiossa – kokoomus on kuin koomassa

Petteri Orpon johtama kokoomus on jäänyt sisäpolitiikassa stastistiksi, mikä näkyy puolueen kannatuksessa.

Kokoomuksen kannatus näyttää heikkenevän, vaikka hallituksen talouspoliitikaa vastaan olisi haastajalla tilaa. Porvaripuolueen oppositiopolitiikka on ponnetonta.

Ylen tuoreen gallupin mukaan Sdp nostaa yhä kannatustaan. Se nousi viime kuusta 1,5 prosenttiyksikköä ja Sdp:n kannatus on nyt 24,3 prosenttia puolueiden kauneuskilpailussa. Se on merkittävän suuri lukema hallituspuolueelle näissä oloissa. Merkittävämmäksi sen tekee vielä se, että toisen päähallituspuolueen keskustan kannatus alenee koko ajan. Nyt ollaan keskustan osalta lähellä kriisirajaa eli kymmenen prosentin kannatusta. Jos puheenjohtajakamppailukaan ei nosta kannatusta, keskustan osalta voidaan sanoa, että se on kuolinkierteessä.

Mutta viime aikojen gallupeita katsoessa yksi näkökulma pakkaa unohtumaan. Nimittäin kokoomus.

Kymmenysosien gallupmuutoksia ei kannata juuri noteerata, mutta kokoomuksen kannatus laski 0,6 prosenttiyksikköä ja kannatus on nyt 17,3 prosenttia. Sen edellä on toinen oppositiopuolue perussuomalaiset, jonka kannatus on 18,9 prosenttia.

Kokoomuksen kannalta tilanne on outo ja luulisi, että puolueessa hälytyskellot alkaisivat soida. Koronaviruksen hoitaminen on osunut Sdp:lle, mutta nyt talous- ja työllisyys- ja veropolitiikan ympärillä käytävän keskustelun luulisi satavan kokoomuksenkin laariin. Mutta sellaisesta ei ole mitään merkkiä.

Porvaripuolue menee kannatuksen osalta alamäkeä. Vielä viime kunnallisvaaleissa kokoomus oli suurin puolue 20,7 prosentin kannatuksella. Myös eduskuntavaaleissa kokoomus oli suosituin 18,2 prosentin kannatuksella.

Mikä mättää? Kokoomus ei ole aloitteellinen. Puolueen avaukset, sikäli kun niitä on, hukkuvat poliittiseen taustakohinaan. Sisäistä keskustelua kokoomuksessa ei juuri käydä. Tai suomeksi: ei käydä nyt lainkaan.

Kokoomuksen puoluekokous pidetään Porissa 4. – 6. syyskuuta, mutta hiljaista on. Puheenjohtaja Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut ainoatakaan haastajaa. Keskustan puoluekokous on samaan aikaan Oulussa. Vaikka keskustan kannatus on kymmenen prosentin tasolla, keskusta kiinnostaa kokoomusta enemmän.

Kokoomus tuntuu olevan kuin halvaantunut, se elää ikään kuin poliittisessa koomassa. Jos puolue ei osaa hankkia pelitilaa nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ja oppositiossa, peili on tarpeeseen.

Kokoomuksen puheenjohtajakeskustelukin on loppunut. Petteri Orpoa ei kukaan haasta ennen ensi kevään kuntavaaleja. Luulisi, että kokoomuksen sisällä käytäisiin kovempaa keskustelua. Antti Häkkäsestä on povattu Orpon haastajaa. Hän, samoin kuin Elina Lepomäki ovat olleet hiljaa, tosin Lepomäki nousi esille ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevassa keskustelussa. Mutta ylipäätään kokoomus tuntuu olevan hiljaa.

Korona vei keväällä oppositiolta jalat alta, mutta budjettiriihen ja taloushaasteiden alla luulisi, että talouspuolue kokoomuksesta kuultaisiin enemmän kuin nyt kuullaan.