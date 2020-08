Pääkirjoitus: Tanskan mallia pitäisi harkita – koronatestauksen lisäys olisi kallista, mutta sille on hyviä perusteluja

Koronatilanteen pahenemiseen syksyllä on syytä varautua etukenossa, jotta järeitä torjuntakeinoja ei tarvitse ottaa uudelleen käyttöön.

Suomen koronavirustilanteessa on jo hälytysmerkkejä. Tartuntojen määrän pelätään lähtevän nousuun, kun koulut ja oppilaitokset avaavat ovensa, työntekijät palailevat etätyöstä työpaikoilleen, joukkoliikennevälineet täyttyvät ja kylmenevä sää siirtää väkeä sisätiloihin. Huolestuttavaa on myös se, että kuri hygienian ja turvavälien noudattamisessa näyttää löystyneen.

Syksyyn on syytä varautua niin sanotusti etukenossa, jotta kevään poikkeustilamääräyksiä ei tarvitse ottaa uudelleen käyttöön. Yhteiskunnan pysäyttäminen olisi kaikkien kannalta erittäin haitallista.

Hyvää etukenoa on jo otettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antaa tällä viikolla uuden suosituksen kasvomaskeista, ja altistuneiden jäljittämiseen on tulossa älypuhelinsovellus. Testaus on kuitenkin jo ruuhkautumassa. Koronatestiin pitäisi päästä matalalla kynnyksellä, jos on vähäisiäkin oireita, mutta käytännössä testiä tai sen tulosta voi joutua odottamaan useita päiviä.

THL harkitsee parhaillaan uutta keinoa: väestön testauksen lisäämistä niin sanotun Tanskan mallin mukaisesti. Asiasta kertoivat laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen vieraskynäkirjoituksessaan Helsingin Sanomissa (HS 1.8.).

Tanskassa oireiset potilaat hakeutuvat normaaliin tapaan lääkärille ja sitä kautta laboratorioon, mutta myös oireettomat pääsevät testiin helposti: tarvitsee vain varata aika nettisivulta tai mennä suoraan testauspisteeseen. Testaus on järjestetty erilliseen organisaatioon varsinaisen terveydenhuollon rinnalla, siinä ovat mukana sekä julkiset että yksityiset toimijat, ja kustannukset kattaa valtio. Testauksen määrää on näin voitu lisätä huomattavasti.

” Koronavirustautia voivat levittää oireettomat kantajat, joiden saaminen haaviin on kaikkien etu.

Tanskan mallin käyttöönotto Suomessa on maan hallituksen asia, sillä testauksen ajaminen ylös edellyttäisi veronmaksajien rahaa. Avainasemassa valmistelussa olisi sosiaali- ja terveysministeriö (STM), ja päätöksen tekisi valtioneuvosto.

Testauksen huomattava lisääminen ei ole halpaa, mutta sille on selkeitä epidemiologisia perusteluja. Koronavirustautia voivat levittää oireettomat kantajat, joiden saaminen haaviin on kaikkien etu.

Mallin toteuttamista varten tarvitaan sekä uutta laboratoriokapasiteettia että pätevää henkilökuntaa. Jos kuitenkin vertaa lisäkustannuksia yhteiskunnan pysäyttämiseen, olisi satsaus järkevä. Kapasiteettia voisi harkitusti lisätä myös automatisoiduin, aktiivista virusta osoittavin pikatestein. Ne eivät kuitenkaan ole yhtä herkkiä kuin erikoislaboratorioiden testit.

STM on reagoinut tahmeasti maskiasiaan ja suhtautunut nihkeästi yksityisen sektorin mukaan ottamiseen koronatalkoisiin. STM:n on aika ryhtyä toimimaan ketterämmin ja ottaa Tanskan malli harkintaan ennakkoluulottomasti. Syksy on edessä jo pian.