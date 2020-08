Pääkirjoitus: Pelkkä ylimalkainen maskisuositus ei riitä koronataistossa – kuka ostaa köyhälle perheelle maskit -kysymykseenkin on vastattava selkeästi

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) aikoo tällä viikolla antaa suosituksia kasvomaskien käytöstä.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi IS:lle (3.8.), että suositusta suunnitellaan tilanteisiin, joissa riittävää etäisyyttä ei voi väkijoukossa pitää, esimerkiksi ruuhka-aikoina julkisissa kulkuvälineissä.

Tervahaudan mukaan Suomessa ei edelleenkään valmistella yleistä maskisuositusta julkisilla paikoilla.

Kyse olisi siis tilanteista, joissa 1,5–2 metrin turvavälin pitäminen ei onnistu.

Jos maskisuositus annetaan, kyse olisi täydellisestä takinkäännöstä.

Vielä toukokuussa sosiaali- ja terveysministeriö (stm) piti maskisuositusta turhana: sillä ei olisi tarvittavaa tehoa viruksen torjunnassa. Sen jälkeen useat asiantuntijat ovat ihmetelleet stm:n tilaamaa selvitystä ja haastaneet näkemyksen maskien hyödyttömyydestä. Maskisuositus tai jopa maskipakko on käytössä yli sadassa maassa.

Ilman maskia liikkumisesta voi joissakin maissa napsahtaa tuntuva sakko.

Poikkeuslain turvin rakennetut oikea-aikaiset rajoitustoimet Suomessa hidastivat viruksen etenemistä. Sekä tartuntojen että kuolleiden määrät pysyivät matalina ja tauti keskittyi Uudellemaalle ja Länsi-Lappiin.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että taistelu olisi voitettu.

Kun väki palaa työpaikoille ja kouluihin, pandemia voi taas virkistyä. Kovat rajoitustoimet vaanivat koko ajan nurkan takana – jopa entistä kovempina. Siksi on hyvä toimia nyt, ennakoivasti. Maskisuosituksen lisäksi voisi harkita testauksen laajentamista Tanskan mallin mukaisesti: kuka tahansa altistumista epäilevä kansalainen, myös oireeton, voisi milloin tahansa mennä testiin yhteiskunnan varoin, joko yksityiseen tai julkiseen terveydenhoitoon.

Maskisuositus ei ratkaise koronakriisiä.

Kyse on rajatusta suosituksesta eli maskin käyttö on jokaisen omassa harkinnassa – loppujen lopuksi. Mielenkiintoinen kysymys on maskien käyttö joukkoliikenteessä. Voiko bussiyhtiö tai kunnan liikennelaitos määrätä asiakkaille maskit? Täytyy muistaa, että maskien teho on sitä suurempi mitä enemmän niitä käytetään. Kuinka tämä varmistetaan? Onko maskeja ylipäätään riittävästi? Entä jos ei ole rahaa ostaa maskeja? Jaetaanko niitä jossakin? Kuka ne maksaa? Millainen maski on hyvä? Riittääkö, jos laittaa kangashuivin kasvoille?

Maskisuositus testaa jälleen kerran viranomaisten koronaviestinnän.

Keväällä pandemialinjauksissa ja käytännön ohjeissa esiintyi ajoittain sekavuutta ja ristiriitaisuuksia. Viranomaiset eivät ole maskiasiassa ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, valitettavasti. Huoltovarmuuskeskus teki kevättalvella maskeista paniikkitilauksen Kiinasta; kaupat ovat nyt poliisitutkinnassa. Toivottavasti näistä sudenkuopista on opittu ja maskisuositus markkinoidaan kansalle tarkoin ohjein – kristallinkirkkaasti.