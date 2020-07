Pääkirjoitus: Ongelmat Yhdysvalloissa kasautuvat – tarvittaisiin johtajuutta, jota presidentti Trump ei kykene tarjoamaan

Syksyn vaaleissa punnitaan Yhdysvaltain koko poliittisen järjestelmän kestävyys, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Koronaepidemia, talouden romahdus, suurtyöttömyys, jatkuvat mielenosoitukset ja mellakat ovat jo sellaisinaan riittäviä syitä ajamaan valtion ahdinkoon. Kun tähän seokseen lisätään vielä poliittinen valtataistelu, joka mahdollisesti huipentuu kiistaan marraskuun vaalien tuloksesta, ollaan jo lähellä historialliset mitat saavuttavaa kriisiä.

Maailman suurimman talousmahdin sisäpoliittisesta kehityksestä on syytä olla huolissaan. Yhä paheneva kaaos ei koske vain amerikkalaisia, vaan se heijastuu kaikkialle maailmaan. Epävarmuus johtavan länsimaan suunnasta antaa muille maailmanpolitiikan koville voimapelaajille tilaa tehdä omia siirtoja. Se on vaarallista.

Yltyvän amerikkalaisen myrskyn keskuksessa on Donald Trump. Torstaina presidentti avasi Twitterissä keskustelun marraskuun 3. päivänä pidettävien presidentinvaalien lykkäämisestä. Trump on varma siitä, että koronan vuoksi entistä laajemmin käytettävä postiäänestys tekee presidentin valinnasta ”historian epätarkimman ja vääristellyimmän”. Tutkimus ei tue Trumpin väitteitä.

Twiitti on linjassa presidentin aiempien ulostulojen kanssa: tappion varalta hän on jo etukäteen leimannut koko vaalitoimituksen epäluotettavaksi. Twiitti vahvistaa arviot, joiden mukaan Trump kiistää vaalituloksen, jos hän kärsii niukan tappion demokraattien Joe Bidenille.

Puntarissa syksyn vaaleissa on koko Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän kestävyys. Trump on johdonmukaisesti asettanut demokraattiset instituutiot kyseenalaisiksi ja osoittanut virkakautensa edetessä koko ajan enemmän mieltymystä autoritaarisuuteen. Reilu vuosi sitten hän antoi laitaoikeistolaiselle Breitbart-kanavalle haastattelun, jossa hän puhui vasemmiston pelaamasta kovasta poliittisesta pelistä häntä vastaan. Trumpin mukaan oikeistossa on vielä kovempaa väkeä, joka ei kuitenkaan ”pelaa kovempaa”.

”Minulla on poliisin tuki, asevoimien tuki ja Bikers for Trumpin tuki. Minulla on kovaa porukkaa, joka ei pelaa kovaa – kunnes päästään tiettyyn pisteeseen, ja silloin tilanne on hyvin paha, hyvin paha”, Trump sanoi.

Tällaiset puheet herättävät pahaenteisiä kysymyksiä. Mikä on se tietty piste? Uskooko Trump tosissaan, että univormupukuiset viranomaiset olisivat yhdessä motoristien kanssa valmiita käyttämään väkivaltaa pitääkseen hänet vallassa? Ehkä ei sentään, mutta tämäkin lausunto kertoo Trumpin tavasta hallita. Hän ei edes halua yhdistää kansaa. Hän vetoaa ainoastaan omiin kannattajiinsa ja pitää vastustajansa kiireisinä pakottamalla nämä miettimään, mitkä hänen puheistaan on otettava vakavasti ja mitkä ovat pelkkää sumutusta. Tapa on on johtanut yhteiskunnan jyrkkään polarisoitumiseen. Kansan jakautuminen kahtia on usein käytetty klisee, mutta nyt siitä on valitettavasti tullut konkreettista todellisuutta.

Laajan kohun aiheuttanut vaalitwiitti oli sekin ilmeisesti harhautus, jolla Trump ohjasi keskustelua pois kauppaministeriön hetkeä aiemmin julkaisemista karmaisevista talousluvuista. Samaan aikaan koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleiden määrä nousi jo yli 150 000:een, eikä epidemia osoita laantumisen merkkejä. Silti keskustelu käy kuumana vaaleista, joista kaikki tietävät, ettei presidentti voi niitä itse siirtää.

Minä vastaan loppujen lopuksi kaikesta, viestitti presidentti Harry S. Trumanin motto: The buck stops here.

Trumpia ei tietenkään voi syyttää henkilökohtaisesti kaikista maansa vaikeuksista. Silti hän on laajaa toimeenpanovaltaa käyttävä maan korkein viranhaltija. Harry S. Truman piti työpöydällään Valkoisessa talossa kylttiä, jossa luki: the buck stops here. Se muistutti siitä, että vastuu liittovaltion johtamisesta kuuluu viime kädessä hänelle.

Johtajuutta ja valtiomiestaitoa, niitä Yhdysvalloissa nyt kaivattaisiin. Ja yhteisiä ponnistuksia monen samanaikaisen ongelman korjaamiseksi.