Pääkirjoitus: Olympialiike on tienhaarassa – uudistuksia tarvitaan, mutta hyvät perinteet säilyttäen

KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin kahdeksanvuotinen kausi päättyy ensi vuonna. Bach on halukas jatkamaan tehtävässään.

Tokion kisat siirtyivät; pandemian aiheuttaman tauon aikana on hyvä pysähtyä miettimään olympiakisojen tulevaisuutta.

Kesästä 2020 puuttuu jotakin olennaista: suuren olympiajuhlan tuntu. Maailman nuoriso ei kokoontunut Tokion kesäkisoihin kilpailemaan jalosti siitä, kuka on nopein, tarkin, sitkein, vahvin ja taitavin.

Yleisradion TV2:n historialliset olympialähetykset viime viikonloppuna olivat hieno muistutus suomalaisille huippu-urheilun merkityksestä. Televisioyleisö sai jälleen kerran elää uudelleen muun muassa Münchenin kultaiset hetket vuodelta 1972, jolloin Lasse Virén voitti 5 000 metrin juoksun ja Pekka Vasala tuhatviisisatasen puolen tunnin sisällä. Olympiakisat ovat suurta draamaa, jonka vaikutusta kansalliseen itsetuntoon ei voi liioitella – Suomen tarina olisi köyhempi ilman niitä. Huippu-urheilijoille menestys olympialaisissa on uran päätavoite ja kisat sen lakipiste. Ilman menestystäkin urheilija saa kokea kisojen ainutlaatuisen tunnelman ja pääsee luomaan arvokkaita suhteita lajinsa eliittiin.

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK päätti siirtää Tokion kesäkisoja vuodella eteenpäin koronapandemian vuoksi. Kiveen hakattu ei ole kisojen toteutuminen ensi vuonnakaan, sillä pandemiatilannetta on mahdotonta ennustaa. Yli 10 000 urheilijan sekä satojen tuhansien toimitsijoiden ja katselijoiden kokoontuminen kisapaikoille on valtava riski, jos virusta on yhä liikkeellä.

Pakollinen koronatauko on hyvä hetki miettiä olympialiikkeen tulevaisuutta. Monet muutoksia vaativat kriitikot kysyvät, tarvitaanko mahtipontisia miljardikisoja enää nykymaailmassa. Esille nousevat joka kisojen yhteydessä myös skandaalit, doping, korruptio, politikointi ja eettiset ongelmat. Urheilun pitäisi olla puhdasta ja epäpoliittista ja edistää rauhaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa, mutta kisaisäntiä valittaessa ratkaisevat raha ja politiikka.

Mitä lähemmäksi Pekingin vuoden 2022 talvikisat tulevat, sitä enemmän Kiina joutuu suurennuslasin alle uiguurivähemmistönsä epäinhimillisen kohtelun ja Hongkongin-politiikkansa vuoksi. Epätasa-arvoinen Qatar puolestaan on taas hakemassa kesäkisojen isännyyttä. Kisat ovat paisuneet niin suuriksi, että hyvät ehdokkaat järjestäjiksi ovat käymässä vähiin. Se asettaa suuria paineita KOK:lle.

”Olympiakisojen kulminaatiopiste saattaa olla jo saavutettu. KOK:n johdon näyttää olevan niin vaikea lukea ajan merkkejä. Olympialiikkeen olisi opittava toimimaan pienemmin, ympäristöystävällisemmin ja tasa-arvoisemmin”, kirjoitti urheiluhistorioitsija ja Liikunta & Tiede lehden toimituspäällikkö Jouko Kokkonen keväällä.

Olympiaurheilu on yhdistänyt maailmaa 1800-luvun lopulta saakka ja tarjonnut sekä yleisölle että urheilijoille korvaamattoman arvokkaita elämyksiä. Uudistuksia tarvitaan, mutta niiden ei tarvitse katkaista tätä hyvää perintöä.