Pääkirjoitus: Pandemian suuri seuraus – työelämä muuttui pysyvästi

Työelämän vanhaan arkeen ei ole paluuta pandemian jälkeen.

Keväästä asti Suomessa on opeteltu uudenlaista työntekoa. Etätyö on tunnettu ennenkin, mutta se on ollut harvojen valinta. Nyt kokonaiset työpaikat ovat lähettäneet väen kotiin puurtamaan. Koronavirus sai aikaan sen, mihin työelämän teoreetikot eivät pystyneet. Vuonna 2020 Suomi liittyi etätyön eturintamaan.

Hallituksen etätyösuositus päättyy kuluvan viikon lopulla. Monet palaavat työpaikoilleen, mutta työelämä ei palaa entiselleen. Moni entinen itsestään selvä käytäntö on osoittautunut aivan tarpeettomaksi. Monta uutta ideaa on keksitty. Tavat, joilla kollegat kommunikoivat keskenään, ovat mullistuneet.

Tekniikka oli valmiiksi olemassa, mutta nyt se oli pakko ottaa käyttöön ja käytössä se pysyy. Useimmat selvisivät alkukankeudesta nopeasti. Nyt etäpalaveri ei ole enää mikään erikoisuus. Toimistopaperia kuluu vähemmän, kun asiat hoituvat sähköisesti.

Kuten usein aiemminkin kriisi pakotti jouduttamaan muutoksia, jotka työelämässä ja yhteiskunnassa olisivat olleet joka tapauksessa edessä. Tämä lienee pandemian ainoa hyvä seuraus.

” Kokeeseen osallistui tahtomattaan koko ihmiskunta.

Etätyön sopivuus riippuu siitä mitä tehdään, ja siitä millainen on työntekijän persoonallisuus. Joillekin meistä työpaikka on tärkein sosiaalinen yhteisö. Siitä eroon joutuminen voi olla katastrofi. Kaikkea ei voi korvata digitaalisella yhteydenpidolla.

Jotkut keskittyvät rauhassa kotonaan, mutta toiset haluavat heti kuulla työkaverien mielipiteet. Etänä sujuvat rutiinityöt, mutta pidempi suunnittelu voi vaatia kasvokkain tapaamista.

Työelämän ja ihmismielen tutkijoilla on nyt kullanarvoinen hetki hankkia uutta tietoa. Kokeeseen osallistuu koko ihmiskunta vastoin tahtoaan.

Kotona tehtävä työ muuttaa työsuhteiden luonnetta ja työpäivien pituutta. Kun se yleistyy, vaikutukset koko yhteiskuntaan ovat syvälliset. Osa hyviä, osa huonoja, mutta pohdittavaa niissä riittää.

Vanhassa työelämässä työ oli helppoa pitää erillään kotiarjesta. Ei enää. Ennen työnantaja tarjosi kaiken työssä tarvittavan tuolia myöten. Etätyössä kodista on tullut työpaikka.

Etätyö oli keväällä etuoikeus. Vaikkapa kassalla muita tapaavat olivat suuremmassa tautiriskissä. Riski on yhä olemassa, kuten uutiset Euroopasta kertovat. Yhdysvalloissa Google ilmoitti pidentävänsä työntekijöidensä etätyömahdollisuuksia vuoden 2021 heinäkuuhun.

Monella työpaikoilla sitä joudutaan miettimään. Asiantuntijat varoittavat viruksen uuden leviämisen vaarasta vasta syksyllä. Taloutta vahingoittavia rajoituksia varotaan varmasti. Mutta jos huonosti käy, rajoituksia voidaan joutua silti käyttämään.

Silloin voisi käydä niin, että paluusta työpaikoille tulisi joillekin vain piipahdus. Toivottavasti näin ei käy.