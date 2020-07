Pääkirjoitus: Euroopan koronapiina vain jatkuu – takapakit seuraavat toisiaan

Koronaviruksen aiheuttama jatkuva vaara on este Euroopan talouden nostamiselle.

Vajaa pari kuukautta sitten vaikutti, että Eurooppa voisi hengähtää helpotuksesta koronakevään jälkeen. Nykyaikana se oli mantereelle ennenäkemätön koettelemus. Kymmenettuhannet menettivät henkensä taudin kourissa.

Kesän alkaessa tilanne kuitenkin helpotti monessa pahoin kärsineessä Etelä- ja Länsi-Euroopan maassa. Taudin raivo siirtyi muille mantereille.

Pikku hiljaa rajoituksia poistettiin ja matkustusta alettiin avata varovasti. Italian ja Ranskan kaltaisissa maissa turismilla on suuri merkitys. Niiden muutkin elinkeinot ehtivät kärsiä pahasti.

Kautta Välimeren toivottiin, että matkailijat rahoineen ehtisivät edes vähän paikata talouden menetyksiä. Ympäri Eurooppa liike-elämä käynnistyi uudestaan. Sitten alkoivat takapakit.

Siellä missä virus oli jo kerran aisoissa, tautitapaukset lisääntyivät taas. Nyt toki vastustaja tunnettiin paremmin, mutta ihmisillä ei silti ollut yliotetta siitä.

Puhutaan koronan toisesta aallosta, mutta parempi vertaus on kytevä metsäpalo. Heti kun palokunnan silmä välttää, se roihahtaa uudestaan. Virus on painunut monissa maissa matalalle, mutta loikkaa sieltä, kun mahdollisuudet aukeavat.

Talouden avaamiseksi ja sosiaalisista syistä kevään tiukkoja rajoituksia on purettu. Virus käyttäytyy juuri niin pirullisesti kuin on pelätty. Pahimmat uudet paikalliset epidemiat on nähty Espanjassa. Se kuuluu maihin, joka odotti matkailulta paljon.

Suomi palautti viikon alusta sisärajavalvonnan Itävallan, Slovenian ja Sveitsin liikenteeseen. Odotettavissa on, että rajoituksia joudutaan palauttamaan vielä muillekin maille. Tämä on onneton ennuste.

Joissain Aasian maissa kuten Etelä-Koreassa ja Vietnamissa virus on alusta asti saatu varsin hyvin kuriin. Apuna ovat usein paljon Eurooppa kovemmat keinot ja kuri. Kuitenkin uusia tapauksia havaitaan myös niissä jatkuvasti.

Sama koskee Kiinaa, jonka ensimmäinen epidemia saatiin hetkeksi aisoihin. Korona on kova vastus.

Eurooppa on ajautumassa synkkään kierteeseen. Rajoituksia pitäisi purkaa, jotta kauppa kävisi. Mutta rajoitusten purkaminen voikin johtaa taudin uuteen leviämiseen. Se taas johtaa uusiin rajoituksiin. Talous kärsii entistä pahemmin.

Tehokkaat aseet ovat yhä samat kuin keväällä: hygienia ja turvavälit. Alkaa olla selvää, että vain niillä virusta ei voiteta. Rokotteen kehittämisestä kuuluu hyviä uutisia. Tässäkin voidaan kokea takaiskuja.

Euroopan hengähdystauko loppuu, ennen kuin syksy saapuu. Koettelemus jatkuu, mutta nyt meillä on enemmän kokemusta sen kestämiseen.