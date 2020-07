Pääkirjoitus: Valkoposkihanhitilanne on sietämätön – asialle täytyy tehdä jotakin

Valkoposkihanhien lisääntyminen on niin rajua, että asialle tulee tehdä jotakin. Hanhilaumat pilaavat pellot ja puistot.

Vielä keväällä esimerkiksi Helsingissä saatettiin pitää etäisenä asiana itäsuomalaisten viljelijöiden huolta valtavista valkoposkihanhilaumoista. Tilanne on nyt taas pääkaupunkilaistenkin edessä, kun hanhilaumat täyttävät Helsingin puistot ja rannat. Sama on tilanne Espoossa.

Valkoposkihanhia on pääkaupunkisedulla enemmän kuin koskaan, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laatimasta arviosta. Nyt pääkaupunkiseudulla parveilee 6 150 yksilöä, ja määrä kasvaa. Jätöksillään hanhiparvet pilaavat nurmikot ja paikoin estävät myös liikkumisen.

Keväällä Itä-Suomessa oli jopa puoli miljoonaa hanhea. Kyse ei ollut enää mistään Selma Lagerlöfin kirjoittamasta Nils Holgerssonin romanttisista Peukaloisen retkistä villihanhien seurassa, vaan näky toi mieleen enemmän Alfred Hitchcockin kauhuelokuvan Linnut.

Asiasta on syntynyt valtakunnallinen ja helsinkiläinen poliittinen vääntö, jossa asetelma on kutakuinkin vihreät vastaan muut. Valkoposkihanhi on EU:n luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin pohjalta rauhoitettu. Kun keväällä katsoi Itä-Suomen peltoja pilaavia hanhilaumoja, jokainen näki, ettei suojelupäätökselle ole enää perusteita.

Valkoposkihanhien metsästyksen sallimisesta on jätetty myös kansalaisaloite, joka oli saanut loppuviikosta 52 520 allekirjoitusta. Se, että EU kieltäisi valkoposkihanhien pyydystämisen on osittain harhaa. Jäsenmaiden viranomaiset, kuten Suomessa Varsinais-Suomen ely-keskus, voivat myöntää lupia omalla valvonnalla hanhien pyydystämiseen, mikäli ne aiheuttavat merkittävää haittaa. Esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa valkoposkihanhien metsästys on sallittu pelloilta satovahinkojen ehkäisemiseksi. Toukokuun alussa ely-keskus myönsi 12 tohmajärveläiselle viljelijälle luvan, että kukin saa ampua 20–40 valkoposkihanhea syysmuuttokaudella. Päätös synnytti epäilemättä enemmän katkeruutta kuin riemua.

Vihreät, kuten esimerkiksi kansanedustaja Emma Kari ja ympäristöministeri Krista Mikkonen, ovat esittäneet, että hanhille järjestettäisiin erillisiä ruokailupeltoja. Pääkaupunkiseudulla se on toiveajattelua, eikä omilla siivillään lentäviä lintuja ole muutenkaan ihmisen helppo ohjailla.

Kokoomuksen helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Otto Meren mukaan lintuja pitäisi metsästää muuttoaikana ulkosaaristossa, sillä Helsingin rannoilla hanhia ei sentään voi ruveta ampumaan. Meren mukaan myös hanhien munia tulisi rikkoa. Vihreiden kaupunginvaltuutettu Leo Stranius esittää ratkaisuksi puistojen heinittämistä, koska hanhet eivät viihdy pitkän heinän keskellä.

Joka tapauksessa jotakin hanhikannalle on tehtävä. Tai sitten on hyväksyttävä, että puistot ovat hanhia eivätkä kaupunkilaisia varten. Sekä se, että puolen miljoonan hanhiparvet pilaavat monilta itäsuomalaisilta viljelijöiltä elinkeinon.