Pääkirjoitus: EU-päätös olisi pitänyt keskustella heti parlamentissa – eduskunta unohtui turhaan

EU:n hätäpaketti olisi pitänyt viedä eduskuntaan nopeasti. Muutokset ovat periaatteellisesti niin suuria, että eduskunnan lomailun olisi voinut päiväksi unohtaa.

EU muutti perusperiaatteitaan viikonvaihteen maratonhuippukokouksessa. Se päätti 750 miljardin korona-hätärahoituksesta, josta 390 miljardia on avustuksia ja loput lainoja. Budjettikehys päälle. Isoista rahoista puhutaan, todella isoista. Suomen osuus hätärahoituksesta on 6,8 miljardia vuoteen 2058 mennessä. Vuodessa arviolta 220 miljoonaa.

Muutos EU:n entisiin periaatteisiin on merkittävä. Nyt puhutaan siitä kuuluisasta yhteisvastuusta, johon EU:n ei pitänyt ajautua.

Siksi sopii ihmetellä, että hallituspuolueet eivät sallineet asiasta välitöntä eduskuntakeskustelua. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) ilmoitti, että eduskuntaa ei kutsuta koolle. Pääministeri Sanna Marin (sd) olisi ollut valmis:

– Pääministerinä olen aina käytettävissä EU-asioissa, kuten muissakin asioissa eduskunnan kuultavaksi suureen valiokuntaan tai suureen saliin. Eduskunnan kokoontumisesta päättää eduskunta, ei valtioneuvosto, Marin ilmoitti.

Perussuomalaiset epäilevät, että hallitus on rikkonut perustuslakia. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan pääministeri Marin on ”perustuslakivaliokunnan lausunnon oikeudelliset reunaehdot ohittaen toiminut oikeudellisesti kestämättömällä tavalla”.

Oltakoon perustuslaista nyt mitä mieltä tahansa, EU-päätös olisi tullut tuoda eduskunnan käsittelyyn heti, eikä odotella syysistuntokauden alkua. Pääministerin ilmoitus tai tiedonanto olisi ollut paikallaan.

Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Välimeren maat eivät ole saaneet talouksiaan korjattua vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Veronkantokyky ontuu. Samaan aikaan suomalaisilla on EU-tason korkein veroaste. Oikeutettu kysymys kuuluu, maksavatko suomalaiset EU:ssa muiden maiden veroja.

Kysymys ei ole yksin perussuomalaisista näkemyksineen. Jos EU-periaatteita muutetaan, eduskunnan olisi tullut kokoontua. Nyt johtopäätökseksi jää, että hallitus on, ehkä syyttä, ylimielinen. Perussuomalaiset kiittävät hallituksen toimintaa, sillä se sataa suoraan heidän laariinsa.

Suomi ei liittynyt nuukien tai nuivien maiden eli Ruotsin, Hollannin, Tanskan ja Itävallan joukkoon. Suomi seurasi Saksaa, joka päätyi puolustamaan vientimarkkinoitaan Välimeren maissa. Suomella on Välimeren maihin kuitenkin varsin vähän vientiä. Siitäkään ei ole nyt pidetty ääntä, että Suomi toipuu koronakriisistä EU-maista hitaiten.

Suomessa käydään vieläkin keskustelua, miksi eurojäsenyydestä ei järjestetty kansanäänestystä, kuten Ruotsissa syyskuussa 2003. Ruotsalaiset hylkäsivät tuolloin euron. Poliittisen uskottavuuden ja historiankirjojen kannalta olisi ollut suotavaa, että Suomessa eduskunta olisi käsitellyt nyt uuden sopimuksen heti. Hallituksella ei olisi ollut mitään pelättävää, mutta jatkoa ajatellen eduskunnan parlamentaarinen kuittaus olisi ollut paikallaan.

Oikeuskansleria Tuomas Pöystiä myöten oikeustieteilijät ja EU-asiantuntijat eivät näe, että uudessa hätärahoitussopimuksessa olisi ongelmia. Perustuslakivaliokunta ottaa asiaan kantaa syksyllä. Juridiikka on juridiikkaa, mutta politiikka on politiikkaa. Jos uusi EU-käytäntö ei riko Suomen EU-periaatteita vastaan, sopii kysyä, miksei eduskuntaa kutsuttu koolle. Varsinkin keskustalle tilanne on hankala. Maatalous sai EU-rahaa 400 miljoonaa, mutta perussuomalaiset tehnevät asian tyhjäksi kuntavaalien alla. Lomailevalle eduskunnalle EU-päätöksen käsittely olisi ollut eduskunnalle päivän juttu, mutta sillä se olisi kuitattu.