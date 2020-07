Pääkirjoitus: Hukkumiskierre iski kesällä – uimataitoon on satsattava

Hukkumiskuolemat ovat nousussa. Uimataidon parantamiseen tulee panostaa.

Suomessa on hukkunut tänä vuonna heinäkuun puoliväliin mennessä 69 ihmistä, mikä on 19 enemmän kuin viime vuonna. Ero johtuu paitsi talvisista jäihin putoamisista, myös uintitaidon puutteista. Suomi on tuhansien järvien maa ja meren ympäröimä, mutta tuhansista uimahalukkaista kaikki eivät osaa uida.

Erityisesti Helsingissä tilanne on kärjistynyt. Helsingin Sanomissa (HS 23. 7.) kaupungin uimarannoista vastaava tiimiesimies Jukka Lundgren kertoo, että tilanne on täysin poikkeuksellinen. Lundgren on ollut toimessaan 13 vuotta, ja sanoo, ettei ole kohdannut aikaisemmin yhtä huonoa kesää. Hietaniemen uimarannalla hukkui runsaan viikon aikana kolme ihmistä. Niin sanottuja ”läheltä piti” -tilanteita on ollut kymmenkunta. Kesän aikana onnettomuudet ovat lisääntyneet myös koko maan alueella. Kesäkuun aikana hukkui 20 ihmistä.

Pelkät alkukesän helteet eivät selitä tilannetta. Kyse on siitä, että suomalaisten uimataito on heikentynyt. Helsingissä tilannetta selittää myös maahanmuuttajien suuri osuus. Vaikka heistä useimmat tulevat lämpimistä maista, uimataito ei ole hallinnassa.

Ihmisten uimataito ei ole sillä tasolla, jota me oletamme sen Suomessa olevan. Etenkin maahanmuuttajilla on paljon puutteita, , mikä on näkynyt vaaratilanteina tänäkin kesänä. Uininvalvonnassa olaan aika aseettomia uimataidon opettamisen osalta, tiivistää Vantaan uinnnivalvojien esimies Markku Tiusanen Ilta-Sanomille (IS 22. 7.)

Suomessa uiminen on ollut osa peruskoulujen opetussuunnitelmia. Kun säästetään, on säästetty myös uimahallimaksuista. Tuhansien järvien ja jokien halkoman Suomen tulee kuitenkin pitää huoli uimisen perustaidoista. Uimataidon opettaminen kuuluu myös asevelvollisuuteen.

Yksi syy hukkumiskuolemiin on myös se, että vanhemmat eivät valvo lapsiaan riittävästi. Uimavalvojien mukaan vanhemmat tuudittautuvat virallisilla rannoilla liikaa valvojien varaan.

Mutta yksi suurimmista syistä hukkumiskuolemien lisääntymiseen on uimataidon yleinen heikkeneminen. Helteillä vedet houkuttelaat, mutta uimataidot saattavat loppua kesken.

Uimataito on Suomessa asuvalle perusoikeus ja jopa velvollisuus. Kun koulut joutuvat säästämään monista asioista, kunnissa tulisi silti huolehtia, että ainakaan uinnin opetus ei kuulu säästökohteisiin. Uimahallit ovat kunnallisia, kuten koulutkin. Uimavuorojen maksusta asia ei saa jäädä kiinni. Jos uintimahdollisuudet ovat kuntien rahoista kiinni, ainakin peruskoululaisille tulisi antaa vaikka vapaa oikeus kunnallisten uimahallien käyttämiselle.