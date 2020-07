Pääkirjoitus: Onko Suomi hukassa? Minne menet, Suomi ja EU?

EU:n korona- ja budjettikokous paljasti, että Suomi on nykyään EU:ssa eksyksissä.

Harvoin EU:n huippukokouksesta syntyy syntyy sellainen jälkipolemiikki kuin nyt on syntymässä. Ei ihme, sillä monet kokevat EU:n muuttaneen totaalisesti linjaansa EU-päättäjien maratonkokouksessa. Kyse on siitä, siirtyikö EU jäsentensä osalta taloudellisesti yhteisvastuun tielle – sille tielle, jolle ei koskaan pitänyt mennä.

Asia ei ole kansallisesti yhdentekevä.

Taloustutkija, työelämäprofessori Vesa Vihriälä kuvasi twitterissä, että ”kertaluonteiseksi” kuvattu EU-velkaantuminen on merkittävä askel kohti fiskaaliunionia. ”Kun sille ei ole haettu avoimen keskustelun kautta ja perussopimuksen muutoksella legitiimisyyttä, tulos kaukana ”ever closer” unionista”, Vihriälä toteaa.

Eli puhutaan EU:n yhteisvastuuta veroineen ja velkoineen. Sinne tielle ollaan menossa. Ja kuten Vihriälä sanoo, ilman kansalaiskeskustelua. Heinäkuun huippukokous osuu myös ajalle, ettei eduskunta ole koolla. EU-asioista vastaava eduskunnan suuri valiokunta on toki antanut pääministeri Sanna Marinille (sd) neuvottelumandaatin, mutta tiedettiinkö edes valokunnassa, minne mennään. Evästyksen pääkohta oli, että sopu on saatava.

Kyse on sen verran suurista periaatteista, ja suurista rahoista, että moni kansanedustaja toivoo, että puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kutsuisi eduskunnan koolle kesälomiltaan. Kansaedustajien tulisi saada sanansa kuuluville EU-sopimuksessa. Eduskunnan tulisi käydä keskustelu EU-linjasta vaikka pääministerin ilmoituksen kautta.

Suomi oli EU:ssa tällä kertaa hiukan hukassa, kiitos Saksan. Suomen on ollut helppo tähän mennessä seurata EU:n mahtivaltiota, mutta nyt periaatteet poikkesivat. Saksa turvasi omia vientiteollisuuden etujaan, ja Suomi juoksi perässä. Nuukat tai nuivat maat Ruotsi, Hollanti, Itävalta ja Tanska pitivät linjansa, ja saivat jäsenmaksupalautuksia. Suomi ei saanut. Epäoikeudenmukaisuuden tunnetta lisää se, että Suomessa on EU:n korkeimpiin kuuluva veroaste. Ja kun koronarahoista puhutaan, Suomen toipuminen koronakriisistä on hitainta koko EU-alueella. Verotuksen kautta Suomi tukee välimerenmaiden löysää talouspolitiikkaa.

Suomen EU-linjasta kannattaa pitää kansallinen yksimielisyys. Nyt koetaan, että EU on muuttamassa linjaansa, joten asia pitää puhua Suomessakin parlamentaarisella tasolla kunnolla läpi. Siksikin asia olisi syytä puida eduskunnassa.

Jos EU ei muuta perussopimuksiaan, vaan tekee tilapäisiä muutoksia, se ei ole hyvä tie. Niin EU:ssa kuin Suomessakin taipumus on, että tilapäisistä muutoksista tulee pysyviä. Ilman laajaa poliittista hyväksyntää, kyseessä on ennen pitkää silmille tuleva umpikuja. Asia on sitä tärkeämpi, sillä toimiva EU on Suomen etu.