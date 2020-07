Pääkirjoitus: Korona sen teki: kotimaa on nyt matkailun pop

Kotimaan matkailu on nousemassa uuteen kukoistukseen – kiitos koronaviruksen.

Palkansaajien kesälomakausi alkaa loppua nyt, tai kutakuinkin reilun viikon sisään. Kesälomakausi on poikennut edellisistä. Perusteellisesti. Syy on tietenkin koronavirus.

Suomessa, Euroopassa ja ylipäätään maailmalla lomakausi on pakostakin ollut erilainen. Katseet ovat kääntyneet maassa kuin maassa sisään päin, kotimaahan. Ulkomaanmatkoja pelätään.

Kotimaan turistikohteet ovat nousseet maailmalla uuteen kukoistukseen. Sama ilmiö näkyy Suomessakin. Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvoja Mara teki vielä juhannuksen alla pelokkaan kyselyn, jossa ulkomaalaisten turistivirran tyrehtyminen vaikutti kohtalokkaalta. Esimerkiksi Helsingissä hotelliyöpyjien ulkomaalaisosuus on ollut 54 prosenttia, koko Suomessa ylipäätään yli 30 prosenttia.

Kesän loppua kohden viestit ovat olleet positiivisempia, paikoin. Kotimaan matkailu nostaa päätään kotimaisilla voimilla. Esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkät on ollut kesällä kotimaisten matkailijoiden ja myös norjalaisten suosiossa. Sama ilmiö näkyy muuallakin.

Lapin osalta tilanne ei sen sijaan ole lupaava. Lappi on rakentanut matkailukulttuurinsa pitkälti ulkomaalaisten varaan. Kun turistivirrat esimerkiksi Kiinasta tyrehtyvät, Lapin matkailuelinkeino on ongelmissa. Lapin matkailuyrittäjien tuleekin kohdistaa silmänsä jatkossa enemmän kotimaahan. Hintatason alentaminen olisi ehkä yksi konsti. Pohjoismaat, etenkin Norja, voi olla suuntauksena järkevää.

Mutta yhtä kaikki. Koronavirus on johtanut siihen, että Kreikan-, Turkin- ja Espanjan-matkat vaihdetaan kotimaan matkailukohteisiin. Se ei ole välttämättä huono, vaan hyvä asia. Kotimaa tulee tutuksi, ja rahatkin jäävät kotimaahan.

Matkailuyrittäjien on kuitenkin pakko mukautua uuteen tilanteeseen. Toistaiseksi näyttää siltä, että ulkomaalaisten turistivirtojen aika on ainakin hetkeksi ohi. Jos koronaviruksen toinen aalto tulee, asiaan on sopeuduttava vielä perusteellisimmin. Lentoliikenteen uusi aika johtaa samaan.

Suomessa riittää turisteja omastakin takaa, kunhan kotimaan matkailukohteita osataan markkinoida.

Matkailukohteita Suomessa riittää. Suomi on täynnä rannikkoseutuja ja järvenrantoja. Usein lähelle ei osata katsoa.

Kun matkailukohteen yrittäjät uskaltatavat luottaa myös kotimaisiin kävijöihin, jatkossa siitä on hyötyä myös ulkomaalaisten osalta.

Sellainen matkailu- ja majoitusyrittäjä, joka osaa nyt panostaa kotimaan voimiin, voittaa jatkossa.

Suomi on hyvä lomakohde myös suomalaisille. Käykääpä Joensuussa, Kuopiossa, Lapissa – tai vaikka Turussa tai Lappeenrannassa.