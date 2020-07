Pääkirjoitus: Tästä syystä jotkut haluavat tukkia presidentti Sauli Niinistön suun – julkisuus on myös valtaa

Presidentin vallan rajat eivät aina löydy perustuslaista, kirjoittaa Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Suomessa on viikon verran keskusteltu presidentin valtaoikeuksista tai oikeammin siitä, milloin presidentti saa puhua ja mistä aiheesta.

Keskustelu lähti liikkeelle Helsingin Sanomien laajasta artikkelista (12.7.), jossa valtio-oppineet, poliitikot ja presidentti Sauli Niinistö itse pohtivat presidentin valtaa ja perustuslain asettamia rajoja.

Niinistö jatkoi aihetta vielä MTV:n SuomiAreenan haastattelussa tiistaina. Hän koki, että yhteiskunnassa on tahoja, jotka haluavat tukkia presidentin suun. Myös MTV:n SuomiAreenan keskiviikkoisessa puheenjohtajien tentissä asiaa käsiteltiin. Poliitikot eivät nähneet suhteissa ongelmia.

On sinänsä yllättävää, että presidentin valtaoikeuksista keskustellaan nyt, kun Niinistö istuu jo toista kautta eli on presidentin virassa loppusuoralla.

Niinistö on kuitenkin presidentti, joka on noudattanut uutta perustuslain kirjausta juristille sopivalla tavalla eli kirjaimellisesti.

Kukaan ei kai ole väittänyt, että presidentti Niinistö olisi toiminnallaan jotenkin rikkonut perustuslakia. Niinistön päätyö on johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Sisä- ja EU-politiikan hoitaa pääministerin johtama hallitus. Linjajako on selvä. Euroopan unioni on ainoa asia, joka on presidentin valtaoikeuksien kannalta hankala. EU:ssa tehdään isoja talouspoliittisia päätöksiä, mutta myös linjataan yhteistä ulkopolitiikkaa.

Tässä on se kipupiste, johon perustuslaki ei anna suoraa osviittaa. Asiat on kuitenkin yhteisesti pystytty hoitamaan.

Kun Niinistö valittiin toiselle kaudelleen äänivyöryllä, suoraan ensimmäisellä kierroksella vuonna 2018, oli selvää, että Niinistön kansalta saama mandaatti on isompi kuin perustuslain valtakirjaus. Jo tuoreeltaan arvioitiin, että vahvaa kansansuosiota nauttiva presidentti voi olla parlamentaarisessa järjestelmässä jonkinlainen ongelma, varsinkin kun Suomella on menneisyys todella vahvojen presidenttien maana. Henkilönä Niinistö on kuitenkin presidentti, joka ei suostu pelkkään edustusvirkaan.

Viime päivien keskustelu on omiaan tukemaan tätä näkemystä.

Valtaoikeuskeskustelussa on pääosin keskitytty siihen, mitä presidentti saa sanoa. Näkökulma on tyhmä, koska perustuslaki ei kiellä presidenttiä puhumasta. Hänellä on oikeus mielipiteeseensä kuten kaikilla muillakin. Sen sijaan keskustelijat ovat väärässä väittäessään, että presidentin mielipide ei ole vallankäyttöä. Julkisuus on aina vallankäyttöä, vaikka valtainstituutioiden suhteita säätelevän perustuslain pykälät eivät sitä tunnekaan. Kun poikkeuksellisen suurta kansansuosiota nauttiva presidentti sanoo jotain, on sillä aina merkitystä.

Tämä kai lienee selvää presidentille itselleenkin.

Tässä mielessä Niinistö on presidentti, joka on ikään kuin liian vahva sopiakseen perustuslain kirjaimeen, mutta yhteiskunta tarvitsee arvojohtajaa, ja sitä Niinistö haluaa olla. Niinistön todellinen valta liittyy myös pääministereihin. Vetelä pääministeri jättää pelikentän auki, toisaalta valtaoikeuksistaan tarkka pääministeri voi näyttää presidentille oman paikkansa, halutessaan.

Niinistön kautta on vielä neljä vuotta jäljellä. Suomalaisten, poliitikkojen ja kansalaisten, on syytä tottua siihen, että presidentti ei aio vaieta häntä kiinnostavista asioista – kuuluivat ne sitten perustuslain mukaan presidentille tai ei. Niinistön seuraajapeli on täysin auki. Presidentinvaali voi tuoda aikanaan selkeyttä valtapohdintoihin. Niinistön seuraajahan voi taas vaihteeksi olla henkilö, jonka toiminta ja puheet mahtuvat hyvin perustuslain kirjaimeen – tai jäävät jopa sen taakse.