Pääkirjoitus: Ekku, 17, osti marjatienesteillään auton – nyt tarvitaan lisää suomalaisia käsiä pelastamaan marjasato

Thaimaa ei päästä marjanpoimijoita Suomeen koronatilanteen takia. Marjasato jää metsiin ja soille.

Asiasta neuvotellaan edelleen, mutta toistaiseksi lupaa ei ole Thaimaasta herunut. Suomalaisen marjateollisuuden kannalta tilanne on huolestuttava, ellei jopa katastrofaalinen. Thaimaalaiset kerääjät keräävät vuosittain valtaosan Suomen marjasadosta.

Etelässä marjasato alkaa olla kerättävissä, pohjoisessa sato kypsyy vähän myöhemmin. Etelän marjasadon kimppuun ulkomaalaiset eivät enää ehdi. Pohjoisessa on vielä muutama viikko aikaa. Syksyllä odottaa puolukkasato, mutta marjojen talteen saaminen edellyttäisi, että Thaimaa muuttaisi käytäntöjään ja laskisi kerääjät matkaan.

Siltä ei nyt näytä, valitettavasti.

Jonkin verran kerääjiä, muun muassa ukrainalaisia, vapautuu mansikkapelloilta, mutta he eivät tilannetta pelasta.

Thaimaan ilmoituksen myötä tuhansia poimijoita jää tulematta: satoja tuhansia marjakiloja ennustetaan jäävän metsään. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan viime kesänä Thaimaasta saapui Suomeen 2500 poimijaa, tälle vuodelle määrää korotettiin 500 poimijan verran – sitten tuli korona. Luonnonmarjoja ostavat ja jalostavat yritykset ovat ilmoittaneet tarpeekseen noin 6000 poimijaa tänä vuonna. Suurin osa luonnonmarjanpoimijoista on jo vuodesta 2005 tullut Thaimaasta, vuosittain noin 2500–4300 henkilöä. Jonkin verran luonnonmarjoja ovat poimineet myös muutkin kansallisuudet.

Koronakriisi on paljastanut yhteiskunnasta monia haavoittuvia kohtia. Luonnonmarjojen poiminta on yksi niistä.

Metsämarjat ovat olleet suomalaisille ikiaikainen ravinnon- ja tulonlähde.

Viime vuosina kehitys on mennyt siihen, että suomalainen kyllä syö marjoja mielellään, mutta ei kerää. Sen saavat hoitaa muut. Nyt kun koronan takia muita ei ole, marjat mätänevät metsiin. Se on sinänsä outoa, vaikka media on täynnä juttuja marjojen terveellisyydestä ja luonnossa liikkumisen ihanuudesta. Ehkä niitä on kiva fiilistellä somessa, mutta takamuksen nostaminen hillasuolle onkin jo rankempi rasti. Toisaalta kun katsoo luontoreittien silmitöntä roskaamista, ehkä on jopa parempi, että suomalainen pysyykin valtateiden varsilla. Hyvä puoli on sekin, että tänä vuonna yleisönosastot eivät täyty hätähuudoista, että ulkomaalaiset keräävät kaikki marjat ja meille ei jää mitään. Nyt marjat jäävät kaikkien kerättäväksi, sananmukaisesti.

Onneksi löytyy vielä arjen sankareita, jotka edelleen jaksavat suunnistaa marjametsiin. IS kertoi 17-vuotiaasta Ekku Korholasta (15.7.), joka marjatienesteillään hankki auton.

Marjatulohan on kerääjälleen verotonta. Viikonloppu on hyvää aikaa suunnistaa marjametsään – ihan omaksi huviksi ja hyödyksi.