Pääkirjoitus: Ruotsi ajamassa kylmäverisellä koronastrategiallaan täysillä seinään – nämä luvut sen paljastavat

Ruotsi ei lähtenyt sulkemaan ja eristämään. Kahvilat, kaupat ja ravintolat terasseineen toimivat niin kuin ennenkin. Kuva tukholmalaisen ravintolan terassista on otettu maaliskuun lopussa.

Ruotsi kipuilee pieleen menneen koronataistelunsa kanssa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Tämähän on tuttua meille suomalaisille.

Rikas Ruotsi tekee kaikki asiat vaan paremmin, ja tuuriakin svenssoneilla riittää. Kukapa ei muistaisi viime hetken voittomaaleja lätkässä. Länsinaapurin ”hannuhanhet” ovat juottaneet meille katkeraa kalkkia – kerta toisensa jälkeen.

Ei siitä sen enempää.

Nyt kaikki on toisin.

Rikkaan Ruotsin koronastrategia, jossa virus laskettiin mellastamaan yhteiskuntaan uhreista välittämättä, on muuttumassa maailmalla varoittavaksi tarinaksi. Ruotsi ei lähtenyt sulkemaan ja eristämään, vaan halusi pitää taloutensa pyörät pyörimässä. Kahvilat, kaupat ja ravintolat terasseineen toimivat niin kuin ennenkin. Se tietää tartuntoja ja uhreja, mutta viruksen mentyä talous on iskukunnossa, Ruotsissa järkeiltiin.

Tartuntoja ja uhreja on Ruotsissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Kiinassa, josta koko revohka lähti viime vuoden lopulla liikkeelle. The New York Times -lehti julkaisi viikolla väestömäärän huomioon ottavan laskelman, jonka mukaan Ruotsissa olisi koronaan kuolleita miljoonaa asukasta kohden 40 prosenttia enemmän kuin Yhdysvalloissa. Euroopan tautikeskuksen ECDC:n kartoissa Ruotsi hehkuu tartunnoissa punaisena Euroopassa, ainoana maana. Mitä tapahtuu jos ja kun toinen aalto iskee?

Entä ne taloushyödyt?

Ruotsin keskuspankki arvioi, että talous supistuu noin 4,5 prosenttia tänä vuonna, ja työttömyys nousee lähelle yhdeksää prosenttia. Pankin arvion mukaan työttömyys jää korkeammalle tasolle myös ensi vuodeksi. Konkurssien määrä kasvoi Ruotsissa 16 prosenttia alkuvuonna verrattuna vuoden takaiseen. Ruotsin talouslukuja on kyllä vaikea tulkita koronastrategian menestystarinaksi. Pandemiantorjunnassaan kovia otteita käyttäneen Tanskan talous näyttäisi selviävän vähemmillä vauriolla kuin Ruotsin. Suomen Pankki arvioi Suomen talouden supistuvan tänä vuonna seitsemän eli vain vähän enemmän kuin länsinaapurin.

Ei ihme, että Ruotsissa on alkanut pyykinpesu koronapandemian hoidosta.

Eri maiden taloudet ovat riippuvaisia toisistaan.

Kun vientimarkkinat sakkaavat, loppujen lopuksi sillä, millaisen koronastrategian valitsee, on vähän merkitystä talouden kannalta. Suomessakin taivastellaan palvelualan, kuten ravintoloiden ja matkailun ahdinkoa, mutta vientiteollisuutta rokottava taloustaantuma voi olla vasta edessä. Ja siinäkin on ratkaisevaa se, miten nopeasti maailman talous elpyy ja elpyvätkö Suomen vientimarkkinat samaan tahtiin. Viime aikojen arviot ovat olleet huolestuttavia: muualla talous hyrähtää käyntiin nopeammin, meillä hitaammin.

Kun puhutaan Euroopan unionin jättiläismäisestä 750 miljardin elpymispaketista, vaihtoehdot lienevät vähissä. Eurooppa tarvitsee velaksi otettuja miljardeja, Suomi mukaan lukien. Mielenkiintoista on nähdä, pitääkö Ruotsin linja loppuun saakka. Ruotsihan on yksi EU:n nuukailijoista, jotka eivät halua, että unioni jakaa vastikkeetonta rahaa taloutensa sotkeneille jäsenmaille. Ehkä raha kelpaa vielä Ruotsillekin.

Eniten pandemian vaikutuksista kärsivät ruotsalaiset turistit.

He ovat ihmeissään.

Heitä ei huolita juuri minnekään, ei edes Suomeen. Ja ruotsalaisethan ovat turistikansaa; meni minne tahansa, iloiset ja ruskettuneet ruotsalaiset ovat jo siellä.

Pientä taipumista koronan edessä on Ruotsissakin havaittavissa. Suosittu television kesäohjelma, Suomessakin tiistaisin esitettävä Allsång på Skanssen esitetään tänä kesänä tyhjille penkkiriveille.

Yhteislauluihin voi toki edelleen osallistua –kotisohvalta.