Pääkirjoitus: Pekka Haaviston rikosepäily varjostaa koko hallitusta

Suomessa pätee syyttömyysolettama, jonka mukaan rikoksesta epäiltyä on pidettävä syyttömänä, kunnes toisin todistetaan – ja tuomitaan.

Silti on selvää, että rikosepäilykin on vakava asia. Varsinkin, kun rikoksesta epäillyksi päätyy valtioneuvoston jäsen niin kuin ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) on käynyt.

Keskusrikospoliisi epäilee Haaviston syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen.

Haavisto kiistää epäilyt.

Rikosepäily liittyy Haaviston ja ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen välillä viime syksynä leimahtaneeseen kiistaan, miten valtion pitäisi toimia al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olleiden Suomen kansalaisten avustamiseksi – ja tapaan, jolla Haavisto siirsi Tuomisen tapauksen hoidosta muihin tehtäviin.

Kiista ja Haaviston nyt rikosepäilyyn johtanut menettely paljastuivat yleiseen tietoon, kun Ilta-Sanomat julkaisi jupakasta ensimmäiset uutiset tuoreeltaan viime syksynä. Tällä viikolla Helsingin Sanomat kertoi ensimmäisenä, että tapauksen esitutkinta on päätynyt rikosepäilyyn.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä voidaan tuomita sakkoihin tai enintään kahden vuoden vankeuteen. Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoihin.

Mikään juridinen seikka ei velvoita Haavistoa vetäytymään ministerin asemastaan tapauksen käsittelyn ajaksi, joten hän voi ainakin periaatteessa jatkaa tehtäviensä hoitamista kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Silti on selvää, että Haaviston asema on tukala.

Syyttömyysolettamasta huolimatta pelkkä rikosepäily merkitsee jo nyt Haavistolle väistämättä poliittista tuomiota. Hän on kolkon vertauskuvan löysässä hirressä, jossa roikkuessa henki vielä kulkee mutta puhe ei suju eikä varsinkaan kanna.

Tapauksen käsittely on palannut eduskunnan perustuslakivaliokuntaan, joka saa mietintönsä valmiiksi aikaisintaan syyskuussa eduskunnan palattua kesälomalta.

Syytteen nostamisesta päättää aikanaan eduskunnan täysistunto, jonka kannan määrittelee ministerisyyteasiassa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.

Hallituspuolueilla on enemmistö edustajapaikoista, mutta tapaus on silti tukala paitsi Haavistolle myös pääministeri Sanna Marinille (sd) ja hänen hallitukselleen.

Hallituksen sisäinen sopu on viime aikoina ollut toistuvasti koetuksella – ilman ministeriin kohdistuvia rikosepäilyjäkin.

Haaviston kriisi voi toki tiivistääkin hallituksen rivejä, mutta se voi myös muuttua poliittiseksi lyömäaseeksi – esimerkiksi keskustan ja vihreiden välisessä nokittelussa.