Pääkirjoitus: Koronan toinen aalto ravistelee jo Australiaa – nyt tarvitaan valppautta meiltä kaikilta

Suomi selätti koronan ensimmäisen aallon. Toista tänne ei kaivata.

Hetken aikaa näytti siltä, että Suomessa voidaan jo henkäistä helpotuksesta. Koronan ensimmäinen aalto on selvästi selätetty, ja esimerkiksi keskiviikon aikana kerrottiin vain kolmesta uudesta tartunnasta. Tehohoidossa on kaksi ihmistä.

Kunnes Australiasta alkoi kuulua todella ikäviä uutisia. Keskiviikkona Australian toiseksi suurin kaupunki Melbourne käski lähes viiden miljoonan asukkaan pysyä kotona seuraavan kuuden viikon ajan. Poistua saa vain välttämättömistä syistä. Vain kaksi ihmistä saa kokoontua kerrallaan.

Aikaisemmin keväällä oli jo näyttänyt, että korona on saatu Australiassa aisoihin.

Erittäin huonoja uutisia kantautuu myös Yhdysvalloista. Siellä tautia ei edes oltu saatu hallintaan, mutta nyt koronatartunnat lisääntyvät hurjaa vauhtia. Suuria tartuntamääriä on raportoitu muun muassa Floridasta, Texasista ja Kaliforniasta. Viimeisimmän vuorokauden aikana tuli noin 60 000 uutta koronavirustartuntaa.

Tämä on oiva ja hyvin ikävä muistutus siitä, että koronaa ei todellakaan ole voitettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane sanoi (HS 7.7.), että Australian tapauksessa voidaan puhua niin sanotusta toisesta aallosta.

Suomessa hallitus mietti keskiviikkona, minkä verran matkustusrajoituksia voidaan purkaa. Jo nyt on saatu kokemuksia siitä, että laivoilla on ollut oireettomia tai lieväoireisia ihmisiä, ja he ovat altistaneet muita koronalle.

Kun ihmiset alkavat liikkua enemmän, mahdollisesti myös lentää enemmän, koronalle altistumisen vaara lisääntyy selvästi. Eri maat suhtautuvat koronaan eri tavalla. Kun suomalainen lähtee maailmalle, ei ole mitään varmuutta siitä, onko samassa museossa tai viereisessä pöydässä kahvilassa, ravintolassa tai terassilla olevalla ihmisellä korona. Mitä enemmän kontakteja tulee, sitä todennäköisemmin korona alkaa taas levitä.

Siksi meidän on oltava äärimmäisen tarkkoja liikkuessamme missä tahansa. Koronaa ei ole voitettu. Niin kauan kuin sitä on maailmassa olemassa, se pääsee liikkumaan rajoituksista huolimatta. Meillä ei edelleenkään ole koronalta suojaavaa rokotetta.

Australian esimerkki on ikävä muistutus siitä, miten helposti toinen aalto voi lähteä käyntiin. Kukaan ei halua Suomeen tilannetta, jossa rajoituksia olisi taas kiristettävä, ja ihmisiä pyydettävä pysymään kotonaan. Kevään äkkipysähdys oli myrkkyä myös yrityksille, ja siitä saavat monet yhä maksaa lomautusten muodossa.

Elämästä ja kesästä nauttimista ei ole syytä lopettaa. Mutta tarkkana pitää olla. Yritetään välttää toinen aalto tosissamme.