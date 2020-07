Pääkirjoitus: Keskustan ja vihreiden paineet alkavat näkyä hallituksessa

Kun koronan ensimmäisen aalto on selätetty, politiikassa on aikaa puhua muustakin. Se nostaa näkyviin hallituksen sisäiset ristiriidat.

Koronakevään jälkeen näyttää siltä, että politiikka on palannut takaisin politiikkaan. Kun koronakriisi iski päälle, hallituksen piti tehdä hyvin nopeasti suuria päätöksiä. Valtaosassa niistä se sai oppositiolta tukea. Kaikki puolueet halusivat pelastaa Suomen ja suomalaiset koronalta mahdollisimman hyvin.

Nyt kun ensimmäinen aalto on käytännössä selätetty, äänensävyt politiikassa ovat kiristyneet. On alettu puhua taas asioista, joihin liittyy selvästi arvolatauksia – kyse ei ole enää vain kansakunnan pelastamisesta pandemialta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi (IS 4.7.), että syyskuun budjettiriihessä on pystyttävä tekemään työllisyyttä parantavia toimia. Tämä on tärkeä linjaus, sillä korona-aikana näytti hetken siltä, että hallitus joutuu kirjoittamaan kaikki tavoitteensa uusiksi. Nyt Vanhanen siis sanoo, että työllisyyslinjaus on voimassa. Se tarkoittaa, että syyskuussa on tiedettävä, mistä tulee 30 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi Vanhanen haluaa, että valtiovarainministeriön virkamiehet pystyvät vaikutusarviossaan todentamaan asian.

SAK ja STTK ilmoittivat heti (HS 4.7.), että ne eivät pidä Vanhasen vaatimuksia realistisina.

Lopullisesti asiasta ja esimerkiksi työttömyysturvaan koskemisesta päättävät tietysti hallitus ja eduskunta, mutta yleensä ne valmistelevat asiat kolmikantaisesti, eli hakevat työmarkkinajärjestöiltä asialle hyväksynnän.

Pahimman koronakriisin jälkeen hallituksen sisältä on alkanut kuulua taas soraääniä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi reilu viikko sitten Iltalehdessä, että puolue harkitsee hallituksesta lähtöä, jos ilmastotoimissa ei edetä. Ilmastotoimet nousevat ilman muuta esiin budjettiriihessä.

Ennen kaikkea keskustalla ja vihreillä on kovat paineet näyttää omille äänestäjilleen, että ne saavat keskeisiä vaatimuksiaan läpi. Nyt koronakriisin tuoma kannatuksen nousu näyttää menevät vain sosiaalidemokraateille.

Helsingin Sanomien teettämä kyselytutkimus (HS 5.7.) näytti, että vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus on onnistunut tehtävässään hyvin. Hallitus sai laajasti kiitosta myös kokoomuksen äänestäjiltä. Pääministeri Sanna Marin (sd) sai pääministerinä koko kyselyn mittaushistorian parhaan tuloksen.

Syksyn budjettiriihestä ei kukaan odottanut helppoa, mutta valtiovarainministeri Vanhasen lausunnot nostivat talouspolitiikan taas keskiöön. Työllisyyttä on saatava nostettua ja hallitus joutuu tekemään vaikeita valintoja. Toimista on hyvin erilaisia näkemyksiä. Politiikka on palannut takaisin politiikkaan. Nyt puhutaan muustakin kuin koronasta.