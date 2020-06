Pääkirjoitus: Liian paljon hukkuneita – ja kesän luvut puuttuvat vielä

Vantaan Kuusijärvellä on tänä kesänä riittänyt väkeä.

Pelkästään toukokuun loppuun mennessä on hukkunut paljon enemmän ihmisiä kuin viime vuonna.

Olemme tämän vuoden aikana saaneet lukea aivan liian monta kertaa siitä, että joku on hukkunut. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastot ulottuvat toukokuun loppuun asti. Ne näyttävät, että tämän vuoden aikana on hukkunut 43 ihmistä. Viime vuonna vastaavaan aikaan hukkuneita oli 24.

Joka ikinen hukkunut on liikaa. Vuoden aikana tapahtunut hukkuneiden määrän kasvu on valtava. Ja ikävä kyllä, kesäkuussa hukkuneita on tullut lisää.

Pelkästään Helsingin Hietaniemen uimarannalla hukkui reilun viikon aikana kolme ihmistä (IS 29.6.). Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen pitää tilannetta kamalana. Hän sanoo, että nykytilanne on erittäin harvinainen.

Pikkukosken uimarannalla hukkui kesäkuun puolivälissä lapsi. Loikkasen mukaan ennen Pikkukosken uimarannan tapahtumaa, 13 vuoden aikana valvottuna aikana ja valvotulla alueella on tapahtunut yksi aikuisen ihmisen hukkuminen. Nyt niitä on tapahtunut useita.

Ainakin osassa hukkumisista on ollut kyse siitä, että uimataidoton ihminen on kahlannut liian syvälle. Hietaniemen uimarannalla on pohjassa syvänteitä. Nyt rannalle aiotaan laittaa kylttejä, jotka varoittavat useammalla kielellä pohjan syvänteistä.

Osa hukkuneista on ollut kantasuomalaisia ja osa maahanmuuttajataustaisia.

Suomalaiset pitävät itseään hyvinä uimareina. Yhteen aikaan oletus oli, että lähes kaikki osaavat uida. Tämä ei pidä paikkaansa. Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton teettämän uimataitotutkimuksen mukaan 76 prosenttia kuudesluokkalaisista oli uimataitoisia. Tutkimus on julkaistu vuonna 2017.

Ikävä kyllä tänä vuonna on hukkunut myös lapsia, kuten Pikkukoskella. Pienet lapset leikkivät usein mielellään vedessä. He ovat liikkeissään äärimmäisen nopeita. Kun on pienen lapsen kanssa rannalla, huomio ei saa herpaantua. Myös muiden uimareiden on syytä pitää lapsia silmällä.

Vaikka uimaranta olisi valvottu ja siellä olisi rantapelastajia, ei voi ajatella, että he pystyvät pitämään kaikkia silmällä. Isolla uimarannalla voi olla satoja ihmisiä. Jokaisen on toimittava varovasti ja katsottava muiden perään.

Valtaosin suomalaiset hukkuvat alkoholin vaikutuksen alaisena. Tuttu ohje siitä, että humalassa ei pidä lähteä vesille, pätee yhä. Ei uiden eikä millään muullakaan kulkuneuvolla.

Aikuisen pitää muistaa, että he näyttävät lapsille esimerkkiä. Järkevää on uida rannan suuntaisesti. Jos mukana on vähän isompia, jo uimataitoisia lapsia, heidät kannattaa sijoittaa itsensä ja rannan väliin. Näin lapsi ei vahingossakaan ui liian syvälle.

Tämä kesä on ollut jo nyt mainio uintisäiden puolesta. Pidetään huolta, että hukkumistilastojen hurja kasvu ei enää jatku.