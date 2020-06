Pääkirjoitus: Länsirajalla huoli kasvaa – koronavaaran kanssa ei pidä leikkiä

Suomessa keväällä suurella vaivalla aikaansaatua hyvää tautitilannetta ei pidä vaarantaa nuuskanhimon vuoksi.

Rajoitusten purku ja kesäsää ovat saaneet monet jo huolettomiksi koronaviruksen suhteen. Länsirajalla huoli kuitenkin kasvaa.

Perjantaina joukko Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtavia lääkäreitä julkaisi tiedotteen. Siinä varoitettiin välttämään edelleen turhia ostosreissuja ja pistäytymisiä Ruotsin puolelle. Niiden seurauksena kymmenet ihmiset ovat jälleen altistuneet Suomessa koronavirukselle.

Ruotsin koronavirustilanne pysyy huonona. Aluksi virus ja sen aiheuttama tauti riehuivat Tukholman alueella ja Etelä-Ruotsissa. Nyt ne marssivat nyt kohti pohjoista. Muuallakin maailmassa on havaittu, että jos tiukkoihin toimiin ei ryhdytä ajoissa, inhimillinen lasku kasvaa. Usein sen seurauksena kasvaa myös lasku taloudelle.

Ruotsin Norrbottenissa tilanne on huonontunut nopeasti. Erityisen paha se on Jällivaaran kaivosyhteisössä. Suomi on tarjoutunut ottamaan Ruotsista vastaan muita kuin koronapotilaita, jotta näiden hoitoon jäisi tilaa Ruotsissa.

Tässä maamme toimii hyvin ja vastuullisesti. Meidän ei kannata jakaa Ruotsissa otettuja riskejä, mutta voimme auttaa niiden seurauksista selviytymisessä.

Jotkut ovat tarttuneet sinänsä paikkansapitävään huomioon, että perustuslaki takaa suomalaiselle oikeuden lähteä maasta ja palata. Osa on jopa kokenut tulleensa keväällä huijatuiksi. Käsitteissä on ollut epäselvyyttä, jota olisi pitänyt välttää.

Silti suositukset matkustamisesta tulee ottaa vakavasti. Niitä ei ole annettu turhan takia. Suosituksen idea ei ole, että se voidaan ohittaa olankohautuksella. Ei ainakaan, jos kyse on ihmishengistä.

Ihmisillä on oikeus vapaaseen harkintaan, mutta myös vastuu päätöstensä seurauksista. Mitättömän asian vuoksi ei kannata aiheuttaa vaaraa.

Nuuskan haku ei voi olla syy siihen, että länsirajalla vaarannetaan koko kevään pidättyvyydellä hankitut hyödyt. Jos paikallinen epidemia villiintyy, se leviää äkkiä muuallekin Suomeen. Silloin nyt tehdyt rajoitusten poistot on peruttava. Sillä olisi tuhoisia taloudellisia seurauksia.

Suomi ei ole ainoa maa, joka kamppailee pitääkseen tilanteen hallinnassa, kun rajoituksia puretaan. Tunnetuin esimerkki Euroopassa on Saksa, jossa on palattu paikallisiin rajoituksiin. Huoli on suuri myös vaikkapa Britanniassa ja Australiassa.

Missään ei selvitä sillä, että ajatellaan kevään tiukkojen viikkojen ratkaisseen ongelman. Koronavirus tulee olemaan seuranamme pitkään. Se vaatii pysyviä muutoksia tavassamme elää ja toimia.

Mitä enemmän järki pysyy päässä, sitä vähemmän arkea haittaavia rajoituksia tarvitaan. Asia on näin yksinkertainen.