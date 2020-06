Pääkirjoitus: Kovien miesten myytti murenee – viruksesta tuli vaikea pala ”suurille johtajille”

Brasilian presidentti Jair Bolsonaroa tukeva mielenosoittaja Sao Paulossa. Bolsonaron kannatus on vähentynyt, mutta häneen uskovat ovat yhä fanaattisempia.

Epätoivoinen taistelu virusta vastaan vie uskon äänestäjiltä, jotka ovat palvoneet johtajiaan kaikkeen kykenevinä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vaikutti. että elämme suurten johtajien aikaa. 1900-luvun suurten aatteiden suosio karisi, 2000-luvulla tilalle tulivat loistokkaat yksilöt: Yhdysvaltain Donald Trump, Venäjän Vladimir Putin, Brasilian Jair Bolsonaro, Valko-Venäjän Aleksandr Lukashenko, Filippiinien Rodrigue Duterte, Intian Narendra Modi…

Kova lista kovista miehistä. Historia tuntee kovia naisiakin, mutta 2020-luvun kovat johtajat ovat silmiinpistävän miehisiä. Ongelmat luvataan ratkoa tiukoilla otteilla. Turhat pilkut jätetään viilaamatta. He oikein odottavat suuria haasteita.

Sitten tuli liian suuri haaste. Koronavirus ei kuuntele palopuheita. Sen päätä ei voi kääntää some-propagandalla. Sitä ei voi käskeä. Se ei pelkää armeijoita. Kun epidemiat yllättäen romauttavat talouksia, keinot ovat myös vähissä. Siksi kovat miehet ovat helisemässä. Tauti jyllää ja kansojen usko horjuu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on maailman kovin mies, omasta ja miljoonien kannattajiensa mielestä. Koronavirus ei ole ollut yhtä vaikuttunut. Sen torjunta Yhdysvalloissa on hapuillut. Siellä covid 19 -sairauteen kuolleita on enemmän kuin missään muualla. Virus leviää edelleen kautta suurvallan.

Kaikesta Trumpia ei voi syyttää. Yhdysvallat on liittovaltio, ja monissa asioissa vastuu on osavaltioiden kuvernööreillä. Mutta presidentti ei auta heidän työtään sekavilla lausunnoilla, joissa välillä vähätellään koko uhkaa. Samaan aikaan maata ovat ravisuttaneet protestit poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan.

Hetki sitten Trumpin mahdollisuudet syksyn presidentinvaaleissa näyttivät hyviltä. Nyt hänen kannatuksensa horjuu edelliset vaalit ratkaisseissa osavaltioissa. Vuonna 2016 Trump aliarvioitiin. Se on mahdollista nytkin, mutta Trumpilla on korkeampi seinä kiivettävänä takaisin Valkoiseen taloon.

Trumpin ykkösfani on Brasilian presidentti Jair Bolsonaro. Hän pistää idoliaan paremmaksi. Bolsonaro on systemaattisesti vähätellyt Brasilian pahenevaa epidemiaa.

Brasiliassakin vastuu käytännön toimista on paljolti osavaltioilla, mutta Bolsonaron vastustajat syyttävät häntä suoranaisesta sabotaasista. Bolsonaron kannatus on romahtanut.

Euroopassakin osataan. Venäjän Vladimir Putin antoi ensin ristiriitaisia määräyksiä ja vyörytti vastuuta muille. Juuri kun rajoituksia saatiin toimeen, Putinin mieli muuttui. Pakkomielteestä sotilasparaatiin tuli hänelle suurempi kiinnostuksen kohde kuin kansalaisten terveydestä. Putinia kiinnostaa myös mahdollisuus nauttia halutessaan liki elinikäisestä vallasta.

Valko-Venäjän Aleksandr Lukashenko on kieltänyt viruksen vaarat vähintään yhtä jyrkästi kuin Bolsonaro. Silti tauti on totta Valko-Venäjällä. Se voi jopa horjuttaa Lukashenkon jo vuosikymmeniä kestänyttä itsevaltiutta.

Koronavirus ei ole kiinnostunut yhteiskuntafilosofioista tai johtajien luonteen piirteistä. Se on tehnyt pahaa jälkeä Länsi-Euroopan demokratioissakin.

Erityisen paha tuntematon uhka on silti johtajille, joiden kannattajat palvovat heitä melkein yliluonnollisina olentoina. Outoa virusta vastaan heillä ei silti ole keinoja. Niitä voivat löytää vain asiantuntijat ja tiedemiehet, joille monet kovat johtajat ovat nyrpistäneet nenäänsä. Enää ei kannata.

Syyt ”suurten johtajien” suosioon ovat moninaiset ja vaihtelevat maasta toiseen. Maailmanlaajuisen kriisin seurauksena jossain voivat kasvot vaihtuakin. Mutta se, että heidät kaikki korvattaisiin moniarvoisemmilla naisilla ja miehillä ei ole todennäköistä.

Silti kultaus karisee kovaa vauhtia kovien miesten rintakuvista.