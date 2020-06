Pääkirjoitus: Älä velkaannu rakkaudesta – edes rakkaudesta omiin lapsiisi

On luonnollista haluta auttaa itselleen läheisiä ihmisiä. Toisen auttaminen ei saa ajaa velkaongelmiin.

Julkisuudessa on puhuttu kokkolalaisen ”auervaaran” tapauksesta (IS 23.6.). Hänen epäillään huijanneen 37 naiselta yli 1,3 miljoonaa euroa. Iältään hän on 60-vuotias.

Pohjanmaan poliisin mukaan mies on huijannut eri puolilla Suomea naisia romanttisilla valheilla hankkiakseen taloudellista hyötyä.

Poliisin mukaan tekotapa viittaa hyvin vahvasti niin sanottuun ”auervaarailuun”. Ruben Oskar Auervaara (1906–1964) on yksi Suomen historian kuuluisimpia rikollisia. Hän huijasi kymmeniltä naisilta omaisuuksia, ja hänen nimensä liitetään naistenhurmaajaa tarkoittavaan käsitteeseen.

Näissä tapauksissa uhrien tilanne on tavattoman ikävä. Tarve tuntea itsensä rakastetuksi on yksi ihmisen perustarpeista. Siinä vaiheessa kun huomaa tulleensa huijatuksi, uhri voi tuntea syvän pettymyksen lisäksi myös häpeää. Silti tilanteessa kannattaa mennä poliisin puheille.

Kokkolalaismiehen tapauksessa poliisi kuvaa hänen olleen hyvä puhumaan ja helposti lähestyttävä. Uhriin on luotu luottamuksellinen suhde ja sen jälkeen on alettu pyytää rahaa. Tässä vaiheessa hälytyskellojen pitäisi soida. Jos uusi tuttavuus alkaa hyvin pian pyytää rahaa, asiaa on syytä epäillä. Samoin kuin siinä tapauksessa, jos rahaa pyydetään yhä uudestaan.

Auervaaralaisuus on vain yksi taloudellisen hyväksikäytön muoto. Kirkko ja kaupunki -lehti (4.7.2019) kirjoitti hyvinkin surullisesta ilmiöstä. Ihmiset velkaantuvat nyt rakkaudesta aikuisiin lapsiinsa. Tyypillinen velkaantuva henkilö on keski-ikäinen nainen. Mutta myös eläkeikäiset velkaantuvat.

Surullisin tilanne on silloin, jos aikuinen lapsi on esimerkiksi peliongelmainen ja ikääntyvä vanhempi alkaa ottaa lainaa auttaakseen lastaan. Peliongelmat pysyvät usein pitkään piilossa. Jos aikuinen lapsi tarvitsee rahaa usein, kannattaisi kysyä, mitä ongelmia taloudessa on ja yrittää ohjata hänet avun piiriin. Se voi tuntua vaikealta, mutta tuottaa yleensä parhaan lopputuloksen.

Sitäkin tapahtuu, että lapset velkaantuvat auttaessaan vanhempiaan. Taloussanomat (6.2.2020) kertoi tapauksista, joissa perheen vanhemmat ovat menettäneet luottotietonsa. Tällöin juuri täysi-ikäiseksi tullut nuori alkaa ottaa kulutusluottoa auttaakseen perhettään, koska hän on ainoa, joka luottoa saa. Nuoren kannalta tilanne on kohtuuton, eikä yhdenkään nuoren pitäisi joutua tällaiseen tilanteeseen.

On ymmärrettävää, että ihminen haluaa auttaa läheisiään. Itseään ei kuitenkaan pidä ajaa talousongelmiin sillä, että yrittää auttaa itselleen tärkeää henkilöä raha-asioissa. Rakkaudesta ei kannata velkaantua.