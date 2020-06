Pääkirjoitus: Työ ei saa sairastuttaa

Suomalaisessa työelämässä mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet.

Mielenterveyssyistä sairauspäivärahalla olevien suomalaisten määrä on kasvanut yli 40 prosenttia kolmen viime vuoden aikana (Taloussanomat 17.6.).

Erityisen huolestuttavaa on, että mielenterveyssyiden takia poissa ollaan nyt varsinkin uran alku- ja keskivaiheilla. Aiempaa nuoremmat alkavat siis oireilla työelämässä.

Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Samassa Taloussanomien jutussa sanotaan, että nuorten diagnosoidut mielenterveyden häiriöt eivät ole merkittävästi lisääntyneet. Kyse voi siis olla stressaantuneisuudesta tai masennuksen ja ahdistuneisuuden oireilusta.

Ilmiöstä pitäisi saada paremmin kiinni, ja se vaatii lisää tutkimusta. Kyse on niin yksilöiden näkökulmasta kuin siitä, että yhteiskunnalla ei ole varaa antaa nuorten pudota työelämästä.

Syitä ilmiöön on yritetty arvuutella. Yksi varsin suosittu selitys on, että nuoret tuntevat kovaa painetta jo koulussa. He yrittävät tehdä lukioaikana optimaalisia valintoja, joilla he varmistaisivat pääsyn toivomiinsa jatko-opintoihin ja työuralle. Kun he vihdoin pääsevät kiinni työelämään, he ovat uupumuksen partaalla.

Toiset taas tuntevat työelämässä kovasti paineita. Kyse voi olla niin työpaikan itsensä aiheuttamista paineista kuin siitä, että nuorilla on suuret odotukset työelämästä. Osa heistä asettaa itselleen niin suuria vaatimuksia, että he sairastuvat yrittäessään yltää omiin tavoitteisiinsa. Heille pitäisi saada välitettyä näkemys, että työuralla ehtii tehdä montaa asiaa ja moni myös vaihtaa ammattia. Kaiken ei tarvitse heti onnistua.

Mielenterveysongelmista kärsineitä nuoria aikuisia haastatellut yliopistotutkija Sanna Rikala sanoi Taloussanomien jutussa, että osa haastatelluista oli oireillut jo aiemmin, mutta he eivät olleet saaneet apua ongelmiinsa. Osittain kyse oli myös ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta.

Tähän asti on puhuttu sairauspoissaoloista. Mutta on huomattava, että viime vuonna mielenterveyden sairaudet nousivat yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ne ohittivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Koronakevät on ilman muuta aiheuttanut monelle kovia paineita ja se tulee näkymään mielenterveyden palveluiden kysynnässä.

Meidän on nyt oltava tarkkana. On löydettävä ne syyt, miksi mielenterveyden oireilu lisääntyy ja sen jälkeen tehtävä niille jotain. Kehityssuunta on pysäytettävä.