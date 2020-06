Pääkirjoitus: Rankan kevään jälkeen on aika purkaa vastakkainasettelua

Yrittäjät ovat olleet ahdingossa, lomautetuilla on ollut vaikeaa. Kun oma mieliala kiristyy, alkaa turha vastakkainasettelu, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Juhannuksesta Suomi alkaa lipua kohti lomakautta. Yleistykset ovat vaarallisia, mutta uskallan silti sanoa, että monelle taakse jäänyt kevät on ollut raskasta aikaa. Harvassa ovat he, jotka ovat päässeet helpolla.

Ihmiset reagoivat asioihin varsin eri tavoin. Rutiinien rikkoutuminen – etätyöt, etäkoulu, työpaikalla olevien pelko koronatartunnasta, huoli iäkkäistä sukulaisista – on lisännyt kuormitusta. Kaikki tämä kiristää pinnaa.

Ymmärrän erittäin hyvin yrittäjiä, jotka kokevat, että koronan mukanaan tuomat rajoitukset tuhosivat heiltä yrityksen. Tai jos eivät aivan tuhonneet, niin pakottivat tekemään ympäripyöreitä työpäiviä jaksamisen äärirajoilla.

Toisaalta meillä on valtavasti ihmisiä lomautettuna. Jos lomautus iski nopeasti, tukossa olevasta työttömyyskassasta ei tule rahaa eikä ole taloudellista puskuria, hätä voi olla hyvin todellinen. Tuntuu ylimieliseltä alkaa muistuttaa, että puskurirahasto kannattaisi aina olla.

Molemmissa tapauksissa, niin ahdingossa olevalla yrittäjällä kuin lomautetulla, mieliala muuttuu. Usein alkaa vastakkainasettelu tai syyllisten etsintä. Jokainen, joka on käynyt katsomassa mitä tahansa sosiaalisen median palvelua, on tämän nähnyt. Jotkut perustelevat kantansa hyvin, toisten perustelu kumpuaa silkasta väsymyksestä ja kiukusta. Sekin on ymmärrettävää, suorastaan inhimillistä.

Itse sanoisin, että molemmissa tapauksissa tilanne voi olla todella kiperä.

Eniten meidän pitäisi kuunnella heitä, joista ei kuulu mitään. Vaikka koululaiset ovat jo kesälomilla, etäopetuksen aikaan opettajilta kuului viestiä, että osaan lapsista ei saanut yhteyttä päiviin, pahimmillaan viikkoihin. Vaikka kyse on pienestä määrästä lapsia ja nuoria, heistä on syytä olla huolissaan. Ja muistaa muutenkin, että kun ihmisen murheet ovat suurimmillaan, kaikki heistä eivät jaksaa enää pitää kovaa meteliä itsestään.

Vaikka matkustusrajoituksia ulkomaille on nyt purettu, varsin moni aikoo matkailla kotimaassa. Tämä avaa oivan tilaisuuden kotimaan matkailuyrittäjille ja matkailuun kytkeytyville yrityksille.

Olen kysynyt useammalta haastateltavalta, mitä lomasuunnitelmia heillä on. Lähes jokainen on sanonut peruneensa matkan ulkomaille ja suuntaa kotimaahan. Yksi sanoi, että ”Tinos vaihtui Tenoksi”. Siinä se kiteytetysti on.

Nyt viime vuosina tehty matkailuyritysten hyvä työ tuo konkreettista hyötyä. Moni kyselee matkailuvinkkejä kotimaahan. Missä majoitus, ruoka ja palvelu on hyvää? Missä lapsiperheelle riittää mukavaa tekemistä?

Suositusten perässä voidaan lähteä kauaskin, jos lomasuunnitelmat ovat menneet joka tapauksessa täysin uusiksi.

Uudenmaan eristyksen aikaan oli hetken tunnelma, jossa maakunnissa uusmaalaisten toivottiin pysyvän poissa tartuttamasta. Tämäkin on ymmärrettävää. Valtaosa tautitapauksista oli Uudellamaalla.

Nyt kun tilanne on selvästi helpottunut, myös mieliala on toinen. Jos selviämme kesästä ilman toista aaltoa, tästä voi tulla suomalaisille matkailuyrityksille oikein hyvä kesä. Siitäkin huolimatta, että rajoituksia on edelleen voimassa.

Parhaimmillaan kevään koettelemukset jäävät taakse ja ihmiset pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan. Kasvokkain. Silloin vahvimmat vastakkainasettelut yleensä lientyvät ja toisen tilannetta on helpompi ymmärtää.

Oikein hyvää juhannusta ja kesää!