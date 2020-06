Pääkirjoitus: Koronakriisistä voi jo ottaa oppia – varautuminen tuleviin pandemioihin vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia

Suomalaisten ei ole vielä syytä heittäytyä huolettomiksi, sillä virusta on yhä liikkeellä.

Koronavirusepidemian ensimmäinen aalto Suomessa hiipuu parhaillaan. Tartuttavuusluku R on painunut selkeästi alle yhden, ja tehohoidossa olevat potilaat on jo useana päivänä voitu laskea yhden käden sormin.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on selvinnyt epidemiasta kansainvälisessä vertailussa hyvin. Raskaan tehohoidon kapasiteetti onnistuttiin kaksinkertaistamaan pahimman varalta. Duodecim-aikakauskirjan tuoreiden tietojen mukaan päivystyskirurgiasta pystyttiin silti pitämään huolta. Ei-kiireellistä kirurgiaa tarvitsevat potilaat joutuivat joustamaan, mutta tilanne on jo palaamassa normaaliksi. Duodecim kertoi myös, ettei muiden sairauksien hoitovelka ole päässyt merkittävästi kasvamaan. Tämä kaikki on vaatinut henkilöstöltä valtavasti työtä ja kiitettävää uhrautumista.

Myös heikkouksia on tullut esille. Tampereen yliopiston kansainvälisen terveyspolitiikan professori Meri Koivusalo on huolissaan siitä, että lääkärien kansanterveyden osaaminen Suomessa on merkittävästi kaventunut. Siksi myös kansanterveydellisten toimien käytännön toteutus on professorin mukaan ollut ”heikolla tasolla”.

– Varautumisen pandemiaan pitäisi olla vahvempaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa tilannetta, mutta toimet ovat sairaanhoitopiirien ja kuntien infektiolääkärien harteilla, Koivusalo sanoo Lääkärilehdessä.

Professori toivoo, että lääkäreiden opetuksen ja pätevöitymisen osalta tehtäisiin yhteistyötä eri tieteiden ja lääketieteen eri erikoisalojen välillä. Lääkärikunta tarvitsee hänen mukaansa monialaista koulutusta ja osaamista, joka korostaa kokonaisuuksien hahmottamista. Koivusalon näkemykseen on helppo yhtyä, ja sen voi yleistää terveydenhuoltoa laajemmalle. Sektoreihin ja siiloihin linnoittautuminen ei auta koronan tapaisen monitahoisen ongelman ratkaisemisessa, sillä mikään yhteiskunnan ala ei ole siltä suojassa. Tarvitaan laajaa resilienssiajattelua.

” Lääkärikunta tarvitsee monialaista koulutusta ja osaamista.

Päätöksentekoa kriisin keskellä vaikeuttaa yhä edelleen saatavilla olevan tiedon epävarmuus. Esimerkiksi arvostetut tiedejulkaisut ovat peruuttaneet jo 15 koronavirusta ja covid-19-tautia koskevaa artikkelia, joiden tiedot tai tutkimusmenetelmät ovat osoittautuneet puutteellisiksi.

Tiedon puutteessa huolimatta meillä on sentään jo jotakin, josta voi ottaa mallia, jos epidemian toinen aalto tulee. Tätä mahdollisuutta ei voi sulkea pois, sillä virusta on yhä liikkeellä. Siksi suomalaisten ei ole syytä heittäytyä huolettomiksi, vaikka epidemia näyttää sammuvan ja matkailu vapautuu osittain. Hyviä käytäntöjä on syytä jatkaa: pidetään turvaetäisyyttä, noudatetaan käsi- ja yskimishygieniaa, käytetään maskia ahtaissa tiloissa ja hakeudutaan nopeasti testiin, jos koronatautiin sopivia oireita ilmaantuu.