Pääkirjoitus: Palmen murha odottaa yhä ratkaisua – Kiistattomia todisteita ei esitetty

Stig Engström voi olla syyllinen. Sitä ei kuitenkaan keskiviikkona todistettu.

Odotettu uutinen Olof Palmen 34 vuoden takaisen murhan ratkaisusta lässähti pahasti. Ruotsin pääministerin surmaajan pakoon pääsy on naapurimaassa kansallinen trauma.

Nyt pääsyyttäjä Krister Petersson ja tutkinnanjohtaja Hans Melander nimesivät syylliseksi Stig Engströmin. 20 vuotta sitten kuollut Engström tunnetaan Palmen murhan yhteydessä ”Skandia-miehenä” työpaikkansa mukaan. Hän esiintyi jutussa innokkaasti myös medialle kommentteja jakelevana todistajana.

Peterson ja Melandar esittivät päättelyketjun, joka perustui lähinnä vanhojen todistajalausuntojen uudelleentulkintaan. Se saattaisi riittää tutkinnan aloittamiseen, tuskin syytteeseen eikä ainakaan tuomioon. Mitään uusia todisteita ei esitetty. Huhu viimein löydetystä surma-aseesta osoittautui pelkäksi huhuksi.

Lähinnä syntyi vaikutelma, että vuosikymmenien murhatutkinta haluttiin päättää edes jonkinlaiseen loppuratkaisuun. On mahdollista, että Engström on syyllinen. Sitä on todistettu nyt yhtä vähän kuin aikaisemminkaan.

Ruotsin poliisi ja oikeuslaitos epäonnistuivat Palmen murhan selvittämisessä ensiminuuteista alkaen. Viivyteltiin, tunaroitiin ja seurattiin vääriä jälkiä. Teosta on tuomittu ja sitten vapautettu yksi mies, Christer Petterson. Jutun nykytutkijoiden kanta vahvistaa sitä, että hän todella oli syytön.

Alun perin teosta epäiltiin kurdien PKK-järjestöä, mutta siitä ei ole puhuttu enää vuosikymmeniin. Epäilys Etelä-Afrikan apartheidhallinnon osuudesta elää. Kuten lukuisat muutkin teoriat. Myös Engströmin syyllisyys on kuulunut niihin.

Joissain teorioissa on esitetty, että poliiseja oli alun perin juonessa mukana. Tälle ei koskaan ole saatu mitään vahvistusta. Mutta sekin väite jää elämään.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven pettyi myös siihen, että kiistatonta todistusaineistoa olisi löydetty. Hän kuitenkin uskoo tutkinnan ilmoitetun lopputuloksen parantavan haavoja.

Se saattaa jäädä turhaksi toiveeksi. Ruotsin sotakuningas Kaarle XII sai surmansa taistelussa vuonna 1718. Yhä vielä kiistellään siitä, ampuivatko hänet omat sotilaat.

Löfvenin kannalta selkeä lopputulos olisi ollut toivottu. Se olisi vienyt huomiota koronakriisin hoidolta, josta uhkaa puhjeta iso riita kuukausien linnarauhan jälkeen. Palmen puolue sosiaalidemokraatit johtaa jälleen maata. Se on siksi tulilinjalla.

Ruotsissa on kuollut tautiin tuhansia ihmisiä ja pandemia riehuu yhä. Löfvenin kannalta sikiävä kiista on monella tavalla kauhistuttava.

Selvyys maan ja puolueen legendaarisen johtajan kohtalosta olisi voinut yhdistää ruotsalaisia. Nyt totuttu epävarmuus asiasta jatkuu.