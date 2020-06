Pääkirjoitus: Rasistisen Ano Turtiaisen potkut osoittavat, että perussuomalaiset etenee oikeaan suuntaan

Sanktio oli ansaittu, sillä kansanedustajan sopimaton käytös sosiaalisessa mediassa on jatkunut jo pitkään.

Vainajan pilkkaaminen ei ole hyväksyttävää missään kulttuurissa. Erityisen tuomittavaa se on, kun pilkan kohteena on henkirikoksen uhri ja pilkkaan sisältyy rasistinen ja väkivallan hyväksyvä viesti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen käytti sananvapauttaan julkaisemalla keskiviikkona tviitin, jossa poliisin surmaaman yhdysvaltalaisen George Floydin kasvot oli värjätty vaaleanpunaiseksi. Kuvaan oli liitetty teksti ”Pink Floyd”. Viestissään Turtiainen kirjoitti: ”Oletteko huomanneet, mitä lähempänä hyvinvoinnin alueilla ollaan ’tasa-arvoa’, sitä enemmän siellä on rähinöitä”. Turtiainen poisti tviitin vielä saman päivän aikana.

Turtiainen pahoitteli Twitter-viestiään, mutta se oli jo myöhäistä, sillä hänen rasistisessa sanomassaan ei ollut tulkinnan varaa. Tviitti näytti myös hyväksyvän poliisiväkivallan, jonka Yhdysvaltain oikeuslaitos tulkitsi henkirikokseksi.

Torstaina Turtiainen sai lähtöpassit perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Sanktio oli ansaittu, sillä hänen asiaton käyttäytymisensä sosiaalisessa mediassa on jatkunut jo pitkään.

Potkuista tuskin on suurta haittaa Turtiaiselle itselleen. Rasistisilla ja muilla sopimattomilla ulostuloilla haetaan usein huomiota omien kannattajien parissa –ja sitä julkinen paheksunta ja kohu vain kasvattavat. Monelle poliitikolle, sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti, nämä ulostulot ovat jopa kannatuksen perusta. Ei ole syytä uskoa, että Turtiainen aidosti katuisi toimintaansa.

Perussuomalaiselle puolueelle Turtiainen ja hänen kaltaisensa ovat valtava rasite. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän johtaja Ville Tavio tietävät tämän hyvin. Halla-aho on joutunut puheenjohtajana samanlaiseen asemaan kuin edeltäjänsä Timo Soini . Hän tasapainottelee yrittäessään säilyttää rasististen kannattajien tuen ja koettaessaan samaan aikaa pitää puoluettaan salonkikelpoisena ja vakavasti otettavana poliittisena voimana. Tässä mielessä Halla-aho oli itse aikanaan piikki Soinin lihassa.

Tällä kertaa eduskuntaryhmä toimi ryhdikkäästi ja erotti Turtiaisen toistaiseksi, yksimielisellä päätöksellä. Suunta on oikea. Haluaako puoluejohto korostaa, että keskeiset humanistiset arvot ja ihmisoikeudet ovat sille tärkeämpiä kuin vihapuhetta kylvävien jäsenten pitäminen mukana eduskuntaryhmän toiminnassa? Toivottavasti.

On mahdollista, että hallitus natisee liitoksistaan sisäisten kiistojen vuoksi vielä ennen vaalikauden loppua. Eduskunnan vankka enemmistö on porvaripuolueilla, joille voi avautua sauma yrittää uuden hallituksen kokoamista. Ongelmana on se, että perussuomalaiset ovat muiden porvaripuolueiden silmissä epäluotettava yhteistyökumppani. Puolueen varaan ei valtapelissä voi laskea, sillä uusi rasismiin liittyvä kohu voi vaania jo oven takana.