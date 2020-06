Pääkirjoitus: Kotimaan matkailu kaipaa nyt ennätyskesää – ja sitä pidetään jopa mahdollisena

Kotimaan matkailu ja alan yritykset kaipaavat koronakriisistä selvitäkseen uusia ennätyksiä alkaneena kesänä. Tämä on myös mahdollista, kun ulkomaanmatkailu on jäissä, eikä risteilymatkustaminen vedä.

Kun hallitus hyväksyi kotimaassa tapahtuvan matkailun, matkailualalla heräsi toivonkipinä. Kun ulkomaanmatkailu on pannassa, osa yrittäjistä odottaa kotimaan matkailulta jopa ennätyskesää. Osa harmittelee puolestaan yhä jatkuvia rajoituksia.

Merkkejä kotimaan matkailun ennätyksestä on ilmassa. Esimerkiksi Rantasalmessa toimivan Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä Markus Heiskanen kertoi Ilta-Sanomissa (IS 31. 5.), että nettivarausten määrä on tuplaantunut viimeiset kuusi viikkoa. Kahden kuluneen viikon aikana verkkovaraukset ovat kasvaneet ennätysvauhtia eli nelinkertaistuneet. ”En ole koskaan nähnyt vastaavaa”, Heiskanen tiivistää.

Kyse on siitä, että ihmisillä ovat koronaviruksen aikana seinät alkaneet kaatua päälle. Varsinkin lapsiperheissä herää tarve tehdä jotakin kesälomien aikana rajoituksia täynnä olleen kevään jälkeen. Kotimaan matkailu saattaa saada pidempikestoisenkin kipinän, kun ulkomaille ei ole vielä varsinaisesti asiaa. Esimerkiksi Kalajoen Hiekkasärkkien kaltaiset kesäpaikat voivat nousta arvaamattomaan suosioon.

Suuri riski on kuitenkin se, että koronavirus saattaa aloittaa uuden leviämisen. Vaikka ravintoloissa on vain puolet paikoista käytössä terassien lisäksi, kahden metrin turvavälistä huolehtiminen saattaa unohtua. Ravintolayrittäjät ovat myös sanoneet, että turvavälejä on hankala valvoa. Kesähuumassa tautiriskit saattavat unohtua kansalaisiltakin helposti.

Huvipuistot toimivat poikkeusjärjestelyillä. Esimerkiksi Tampereen Särkänniemi avaa ovensa kesäkuun puolivälissä rajoitusten kera. Aluksi huvipuisto ottaa sisään vain 20 prosenttia normaalikapasiteetista, ja lipun lisäksi tarvitaan ennakkovaraus.

Kotimaan matkailun suosiota lisää myös risteilymatkojen epävarmuus – ja osittainen pelkokin. Varustamot ovat hätää kärsimässä, mistä kertovat esimerkiksi Tallinkin ja Viking Linen surkeat osavuosikatsaukset. Risteilyliikenne pysähtyi kuin seinään huhtikuussa. Tallinkin matkustajamäärät putosivat 96 prosenttia. Viking Line ei ole julkistanut omia lukujaan. Kun Viro vapautti matkustamisen, Tallinkin Viron-risteilyt saattavat lisätä nyt suosiotaan. Tukholman-risteilyt tuskin innostavat matkailijoita hetkeen, kun Ruotsin koronavirustilanne on suhteellisesti yksi maailman pahimmista.

Kaikkiaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto on alentunut huhti-toukokuussa yli 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, ja alalle ovat iskeneet työttömyys ja lomautukset. Tässäkin valossa kotimaan matkailun piristyminen on enemmän kuin tarpeeseen. Onneksi hallituskin pääsi lopulta suosittelemaan kotimaan matkailua ristiriitaisten viestien jälkeen.