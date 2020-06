Pääkirjoitus: Trump istuu ruutitynnyrin päällä ja maailma pidättää hengitystään

Toivoa sopii, ettei Trump käytä sekaannusta keppihevosena vaalitaistelussa.

Yhdysvalloista on runsaan viikon ajan tullut hurjia uutisia ja rajua uutiskuvaa. Asiat kärjistyivät, kun afroamerikkalainen mies George Floyd kuoli poliisin käsissä Minneapolisissa viime viikon maanantaina.

Kuolinsyytutkijoiden mukaan Floydin kuolema johtui henkirikoksesta. Valkoinen poliisi piti polvea Floydin niskalla yli kahdeksan minuuttia. Tilanteesta on ohikulkijan kuvaama video.

Floydin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset ovat kestäneet toista viikkoa ja käynnistäneet maassa kiivaan keskustelun poliisiväkivallasta ja rakenteellisesta rasismista. Jälleen kerran.

Poliisin kanssa tekemisiin joutuminen on mustalle, erityisesti mustalle miehelle, vaarallisempaa kuin valkoiselle. Koronapandemia on surmannut enemmän mustaihoisia kuin valkoisia. Tämä johtuu osittain siitä, että mustaihoiset asuvat valkoisia ahtaammin ja työskentelevät ammateissa, joista on vaikeampaa jäädä etätöihin.

Mielenosoitusten ja mellakoiden aikaan maa tarvitsisi presidentin, joka rauhoittaa tilannetta ja yhdistää kansaa. Donald Trump on näiden sanojen täydellinen vastakohta. Hän mielellään lietsoo tilannetta ja kärjistää. Niin nytkin. Trumpin suusta on kuultu hämmentäviä lausuntoja ja presidentin Twitter-sormi on ollut aivan yhtä herkkä kuin tähänkin asti.

” Kääntyypä Trump minne suuntaan vain, näköpiirissä on ongelmia.

Trumpin suhteen vain yhdestä asiasta voi olla varma. Trump tekee kaikkensa, että hänet valittaisiin uudelleen presidentiksi loppuvuodesta pidettävissä vaaleissa. Mutta miten se saa hänet käyttäytymään lähikuukaudet ja ratkaisemaan asioita on suuri kysymysmerkki.

Trump julistaa mielellään tekevänsä Amerikasta jälleen mahtavan. Tähän mennessä koronapandemia on surmannut Yhdysvalloissa yli satatuhatta ihmistä, talous on vajoamassa hurjaan lamaan ja koronan vuoksi voimaan laitetut talouden rajoitukset ovat jättäneet noin 40 miljoonaa ihmistä työttömäksi. Tämä sopii huonosti yhteen mahtavuuden kanssa.

Toisaalta osaa Trumpin kannattajista varmasti miellyttävät presidentin rajut puheet siitä, miten mielenosoitukset rauhoitetaan vaikka väkisin.

Kaiken tämän päälle Trump käy edelleen kauppasotaa Kiinan kanssa. Alkaa näyttää siltä, että kääntyypä Trump minne suuntaan vain, näköpiirissä on ongelmia.

Maailman kannalta on merkitystä, miten Trump aikoo räjähdysherkän tilanteen nyt hoitaa. Hänen tapauksessaan sitä on mahdotonta arvailla. Tulossa voi olla mitä tahansa. Voi vain toivoa, että hän ei päätä edelleen kärjistää asioita. Maailma on muutenkin riittävän sekavassa tilanteessa.