Pääkirjoitus: Hallituksella on kuuma peruna käsissä – riskipalaajat tulivat al-Holista

Suomeen al-Holin pakolaisleiriltä palanneet äidit ja lapset ovat kuuma poliittinen peruna hallituksen käsissä.

Suomeen palasi sunnuntaina kolme naista ja yhdeksän lasta al-Holin leiriltä. Saapuneet ovat kolmesta perheestä. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei voi estää saapumasta maahan, mutta nyt palaajat ovat historiallisestikin Suomelle ja Suomen viranomaisille haaste, jonka kaltaista ei ole ennen nähty.

Palaajat ovat välittömästi Suojelupoliisin seurannassa, ja Supo ei ole peitellyt näkökulmaansa: al-Holin leiriltä Suomeen tulevat ovat riski maan turvallisuuden kannalta. Suojelupoliisin mukaan ”naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terroristista toimintaa” myös palattuaan Suomeen.

Suojelupoliisin mukaan on todennäköistä, että leiriltä palaavat verkostoituvat ja jatkavat ääriuskonnollisen, väkivaltaisen aatteensa levittämistä ja heistä tulee ”osa Suomeen jo muodostunutta jihadistien alamaailmaa”.

Oppositio on syyttänyt jo hallitusta salailusta palaajien suhteen. Oppositio on vaatinut avoimia tietoja kaikesta, mitä palautukseen liittyy. Vaatimukseen on syytä yhtyä. Jos turvallisuuspoliisi pitää palaajia kansakunnan kannalta vaarallisina, kansalaistenkin on syytä saada asiasta niin laajat tiedot kuin mahdollista. Yksi kysymys on, maksoiko hallitus palaajien matkat. Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustisen mukaan tulijat maksavat matkakulunsa itse, mutta tätä monet epäilevät.

Hallituksen kannalta tilannetta mutkistavat al-Holin kotiutuksiin liittyneet salamyhkäisyys ja peittely, jonka Ilta-Sanomat paljasti syksyllä. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaa ulkoministeriössä selvittää esitutkinnassa parhaillaan perustuslakivaliokunnan pyynnöstä keskusrikospoliisi – ja tutkinta koskee juuri al-Holin palautuksiin liittyvää operaatioita.

Leiriltä palaavat lapset ovat oma lukunsa. Lapset eivät ole syypäitä vanhempiansa valintoihin, ja heille on syytä taata kaikki mahdollisuudet toipua kovista kokemuksistaan. Lasten osalta paluu oli sovittu myös hallituksen piirissä, mutta äitien paluusta hallitus ei sopua saanut tai ainakin erimielisyys asiasta on jatkunut. Hallitus sopi joulukuussa, ettei aikuisten palauttamiseen ole velvollisuutta, ja esimerkiksi keskusta ilmaisi, ettei tue äitien kotiuttamista.

Nyt äidit kuitenkin palaavat.

Äitejä ei ole vielä kuulusteltu, mutta poliisi on ilmoittanut käynnistävänsä selvityksen, onko heitä syytä epäillä rikoksista. Joulukuussa Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta. Syyrian al-Hol-leirin kotiuttamiset ovat jääneet koronakriisin varjoon.

Mutta silti al-Holin kotiutukset ovat yhä poliittisesti tulenarka asia.