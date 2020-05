Pääkirjoitus: Vapaus koronakevään rajoituksista korostaa jokaisen omaa vastuuta

Tästä lähtien jokaisen omat valinnat ratkaisevat, miten koronatilanne kehittyy – ja kumpaan suuntaan rajoituksia seuraavaksi säädetään.

Kesäkausi alkaa sananmukaisesti valoisissa merkeissä, kun päivä paistaa ja eri puolilla maata hätyytellään hellelukemia. Ja kun vielä koronarajoituksiinkin tulee monenlaisia helpotuksia.

Pitkän ja kolean karanteenikevään jälkeen on vihdoin lupa paitsi keventää vaatetusta myös liikkua entistä vapaammin ihmisten ilmoilla.

Tästä päivästä lähtien kansalaiset saavat pitkästä aikaa poiketa kahvilassa, ruokailla ravintolassa, tavata vanhoja ja uusia tuttuja baarissa, jatkaa kuntoilua uimahallissa, sivistää itseään kirjastossa ja museossa.

Kotimaan matkailua tai mökkeilyä ei enää tarvitse karttaa saati häpeillä vaan nyt siihen jopa kannustetaan. Ikäihmisillä on lupa oman harkintansa mukaan liikkua vapaalla jalalla.

Uusimaa ja koulut on jo aiemmin avattu, ja nyt alkaa maan rajojen vaiheittainen avaaminen.

” Omat valinnat vaikuttavat, miten koronatilanne kehittyy.

Rajoitusten laajahko purkaminen on suotuisa merkki rajoituksen tehosta ja siitä, että kansa on kiitettävän kuuliaisesti malttanut noudattaa rajoituksia ja suosituksia.

Rajoitukset ja niiden noudattaminen ovat yhdessä vaimentaneet epidemian ensimmäisen tartunta-aallon voiman niin heikoksi, että rajoituksia on mahdollista purkaa.

Mutta siihenkin on syynsä, miksi suuri osa nyt koittavista vapauksista on vasta osittaisia – ja miksi rajoituksia edelleen jää voimaan.

Esimerkiksi ravintolat ja kahvilat saavat ottaa vasta puolet tilojensa asiakaspaikoista käyttöön, ja yhteen kokoontuvien väkimäärien rajoitukset jatkuvat edelleen.

Syy rajoitusten osittaiseen jatkumiseen on yksinkertainen ja pätevä: virus on edelleen yhtä vaarallinen kuin aiemmin – ja sitä on edelleen liikkeellä. Vaara on vähentynyt, mutta se ei ole missään tapauksessa ohi.

Kesäkausi ja koronarajoitusten helpotukset merkitsevät kansalaisille paitsi kauan kaivattua vapautta myös vastuuta.

Tähän asti hallitus ja maan terveysviranomaiset ovat kantaneet päävastuun koronaepidemian hillitsemisestä ja hallitsemisesta. Tästä eteenpäin entistä suurempi osa vastuusta siirtyy itse kullekin kansalaiselle.

Jokaisen omat valinnat vaikuttavat, miten koronatilanne tästedes kehittyy – ja kumpaan suuntaan rajoituksia seuraavaksi säädetään.

Jos kansa muistaa ja malttaa jatkaa käsien pesemistä, hihaan yskimistä, etäisyyden ylläpitämistä ja kokoontumisten karttamista, ja jos epidemia jatkaa heikkenemistään, on rajoituksia mahdollista karsia lisää.

Mutta jos kansa kirmaa kesälaitumille liiankin huolettomasti ja tartunnat karkaavat kasvuun, on rajoituksia kiristettävä uudestaan.